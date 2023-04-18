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Коммерсантъ FM
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Регулятор Армении запретил продажу «дочки» МТС кипрской фирме

Комиссия по защите экономической конкуренции Армении отказала в разрешении на смену собственника акций «МТС Армения» (армянская дочерняя компания российской МТС). Ранее в апреле такое же решение вынесла комиссия по регулированию общественных услуг страны (КРОУ).

МТС рассчитывала утвердить у регулятора продажу «МТС Армения», работающей под брендом Viva-MTS. Покупателем должна была стать кипрская Fedilco Group Limited.

«Было проведено исследование, в результате которого решением от 18 апреля 2023 года №173-А сделка компании "Федилко Груп Лимитид" и закрытого акционерного общества "МТС Армения" была запрещена»,— приводит выдержку из решения регулятора армянское издание News.am.

КРОУ ранее приняла отрицательное решение. Согласно законодательству Армении, можно отказать в сделке, если «она не соответствует требованиям, угрожает или может угрожать национальной безопасности или государственным интересам страны».

«МТС Армения», которая на 100% принадлежит кипрской Aramayo Investments Limited (та, в свою очередь, через люксембургскую Allegretto Holding на 100% в собственности у ПАО МТС), планировала купить другая кипрская структура — Fedilco Group Limited (учреждена в апреле 2022 года).

МТС в последние годы выходит из бизнеса на постсоветском пространстве. Сейчас у компании осталось только 49% в «МТС Беларусь». В МТС не раскрывают, планируется ли продавать и этот актив.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Армения не кладет трубку».

Мария Федотова

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