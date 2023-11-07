У Кремля нет информации о причинах повреждения российского кабеля на Балтике

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не располагает информацией о причинах, повлекших повреждение российского кабеля в Балтийском море в начале октября. Власти Финляндии предположили, что российский кабель мог задеть китайский контейнеровоз, который подозревают в повреждении трубопровода и другого кабеля вязи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: alexleo / Wikipedia Фото: alexleo / Wikipedia

«Мы не обладаем информацией на этот счет»,— сказал господин Песков в ходе конференц-колла. Он рекомендовал обратиться за разъяснениями в министерство связи.

Кабель связи «Балтика» компании «Ростелеком», который связывает Санкт-Петербург с Калининградской областью был поврежден 12 октября. Из-за инициированного Финляндией расследования с газопроводом Balticconnector, ремонт российского кабеля начался только 7 ноября. Ремонт осуществляет российское судно «Спасатель Карев».

«Балтика» имеет длину около 1 тыс. км и проходит по дну Балтийского моря, частично попадая в экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 км, а в экономической зоне Швеции — около 395 км.

Александра Горошилова