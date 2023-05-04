Глава пострадавшей от пожара Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление об отставке

Глава поселка Сосьва (Свердловская область), где в результате пожара сгорели 116 домов, Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

«Насколько нам известно, Геннадий Николаевич подал заявление о досрочном сложении полномочий. Планируется, что дума Сосьвинского городского округа соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит заявление»,— отметили в ДИПе.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля, а потушить его удалось спустя несколько дней. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента дома потеряли более 400 человек. Для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб., из них более 70 млн руб. пошли на оказание финансовой поддержки граждан.

По одной из отрабатываемых версий, пожар мог начаться из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия (пилорамы) опила. В результате инцидента погибли два человека. По факту возгорания в Сосьве возбуждены четыре уголовных дела, арестованы специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслав Алексеев и управляющий пилорамой Газанфар Мамедов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте