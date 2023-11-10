Главные новости к утру 10 ноября

Президент Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. Он заслушал доклады о ходе военной операции на Украине и ознакомился с новыми образцами военной техники.

Как выяснил «Ъ», «Транснефть» снижает объемы перекачки нефти в Китай из-за сбоев в электросетях Кузбасса, приводящих к аварийному отключению насосов нефтеперекачивающей станции компании. Причина сбоев — рост нагрузки на электросеть из-за увеличения объемов перевозки по Восточному полигону РЖД.

Сегодня, 10 ноября, сектор Газа должны покинуть 85 граждан РФ. Россиян впервые включили в список на выезд из анклава через КПП «Рафах».

По оценке «Ъ», в октябре объем биржевых торгов основными валютами в режиме поставок «завтра» составил 6,4 трлн руб. Рост оборотов происходит за счет китайской валюты, объем торгов которой впервые занял почти 50% рынка.

Ряд стран ЕС, в том числе Бельгия, Германия, Италия и Франция, призвали не спешить использовать замороженные активы России, сообщает Bloomberg. Париж предложил сначала гарантировать, что «формула использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, является юридически обоснованной».

Как узнал «Ъ», «Яндекс Лавка» откроет в Москве и Санкт-Петербурге даркмоллы с расширенным ассортиментом. Их площадь втрое больше, чем у обычных дарксторов.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза распустил парламент и назначил досрочные выборы на 10 марта. Он принял это решение после скандала с отставкой премьера Антониу Кошта, подозреваемого в коррупции.

Как стало известно «Ъ», Минтранс хочет внести в договоры между владельцем автодорог и инженерных коммуникаций пункт о том, что перенос инфраструктуры в случае реконструкции должен оплачивать собственник трассы. Это правило также хотят распространить на сети связи.

Суд арестовал на два месяца экс-гендиректора ООО «Авиатика», руководителя АО «Системная динамика» Игоря Пьянкова. Он является фигурантом дела о многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности. Потерпевшей стороной признан Минпромторг.

По данным «Ъ», бывшее подразделение немецкой Tchibo GmbH «Чибо СНГ», перешедшее местному топ-менеджменту, меняет название и зонтичный бренд на Tibio. Переименование могло быть одним из условий сделки.

Число заболевших коронавирусом в России за последние четыре недели выросло в два раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пик заболеваемости зависит от праздников, каникул и миграционных процессов.

О предстоящих 10 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».