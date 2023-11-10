Главные анонсы 10 ноября

Арбитражный суд Московской области рассмотрит иск гендиректора ООО «Южгазэнерджи» (Адыгея) Юлия Сидоренко к нидерландской компании Adygea Gas B.V. о приостановлении корпоративных прав в возглавляемой им компании.

В Минске запланирована встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями политических партий.

Верховный суд Белоруссии рассмотрит апелляцию Дмитрия Мостового, который фигурирует в деле о повреждении российского самолета А-50 (статья о теракте) на аэродроме Мачулищи под Минском.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправится в турне в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Израиль в целях поиска решения по урегулированию палестино-израильского конфликта.

В Париже состоится международная гуманитарная конференция по сектору Газа.

В Египте начнется визит эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

В Болгарии состоится визит заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ. В программе встреча с премьер-министром страны Николаем Денковым.

В Нью-Йорке состоится пленарное заседание 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Италии Серджо Маттарелла продолжит визит в Узбекистан.