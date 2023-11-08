ГБР Украины назвало главной версией гибели помощника Залужного несчастный случай
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало основной версией гибели помощника главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Частякова неосторожное обращение с оружием. Сам господин Залужный заявлял, что его помощник погиб из-за взрыва гранаты, замаскированной под подарок.
Геннадий Частяков
Фото: из личного архива Геннадия Частякова
В сообщении ГБР отмечается, что помимо основной версии о несчастном случае также рассматриваются три другие. Среди них — версии о «заказном убийстве при участии российских спецслужб», о «попытке убийства другого офицера аппарата главкома ВСУ спецслужбами РФ» и об «убийстве на почве личной неприязни». Расследование продолжается, обстоятельства гибели господина Частякова еще устанавливаются.
О гибели Геннадия Частякова стало известно 6 ноября. По словам главкома ВСУ, в доме его помощника в селе Чайки Киевской области взорвалась граната, которая была подарена ему под видом муляжа боеприпаса. В результате инцидента пострадали дети Геннадия Частякова, они сейчас находятся в больнице. В МВД Украины сообщили, что помощник Валерия Залужного «погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасом». Согласно информации, полученной украинской полицией, Геннадий Частяков достоверно знал, что ему дарят боевую гранату, а не муляж.