Три российских банка объяснили взломом сообщения о заморозке выплат по вкладам

На сайтах трех российских банков — БЖФ банка, Фора банка и Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) — были опубликованы сообщения о приостановке выплат по вкладам и счетам физлиц. Представители кредитных организаций объяснили, что сайты были атакованы хакерами. В настоящее время информация о приостановке выплат на всех трех сайтах отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В сообщениях, которые сегодня, 9 ноября, утром появились на сайтах БЖФ банка, Фора банка и ВБРР, говорилось, что в соответствии с указом президента России все выплаты по вкладам и счетам приостанавливаются, а суммы свыше лимита страхового возмещения в размере 1,4 млн руб. переводятся в облигации федерального займа.

Позднее представители трех кредитных организаций сообщили «РИА Новости», что опубликованная информация не соответствует действительности. «Эта информация уже удалена, это был взлом сайта»,— сообщили, в частности, в БЖФ банке. Во всех трех организациях заверили, что клиентам ничто не угрожает, их вклады в безопасности.

Милена Костерева