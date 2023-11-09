«Аквариус» заглянул в бюджет

Производитель электроники «Аквариус» до 2026 года намерен вложить 40 млрд руб. в расширение производства и создание новой продукции, в частности умных телевизоров, часов и колонок. Для этого компания просит государство частично софинансировать проекты, ввести стимулирование продажи гаджетов через льготное кредитование и ограничить параллельный импорт иностранной электроники. Другие участники рынка считают, что адресные субсидии одной организации навредят конкуренции, но поддерживают ограничения параллельного импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом «Российский гаджет», разработанным компанией «Аквариус» и направленным вице-премьеру Дмитрию Григоренко 15 августа. Из документа следует, что компания планирует до 2026 года вложить 40 млрд руб. в расширение производства смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой техники, а также создание собственных умных телевизоров, часов и колонок.

В проекте говорится, что 4,5 млрд руб. нужно для увеличения мощностей в Твери и Шуе. Еще по 3 млрд руб. компания намерена потратить на вхождение в капитал азиатского IT-разработчика для доступа к технологиям (какого именно — не уточняется) и российского дистрибутора. Эти средства компания просит предоставить государство. Остальные 29,5 млрд руб. будут вложены в разработку, производство и маркетинг.

Компания также просит правительство обеспечить «регулирование параллельного импорта», предоставить субсидии и гарантии ВЭБа на создание запасов электронной компонентной базы (ЭКБ), обеспечить льготные займы для расширения производства, субсидирование оборотных средств для продавцов на закупку российских устройств, льготные кредиты на покупку гаджетов для физлиц и др. В результате «Аквариус» рассчитывает занять 20% рынка ноутбуков и по 7% на рынке смартфонов и планшетов в потребительском сегменте. Гаджеты предлагается выпускать на ОС Android, а компьютеры — на ОС «Астра Линукс».

В аппарате Дмитрия Григоренко сообщили, что обращение направлено в Минпромторг и Минцифры «для рассмотрения и ответа». В «Аквариусе» отказались от комментариев, в Минпромторге и Минцифры не ответили “Ъ”.

Год назад свой проект по развитию отечественного смартфона представлял «Ростелеком». Компания предлагала ввести ограничение параллельного импорта на иностранные устройства и начать продажу в потребительском сегменте смартфонов на ОС «Аврора» (принадлежит «Ростелкому»), проект оценивался в 480 млрд руб. до 2030 года (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года).

Руководитель RDW Technology Сергей Акопов считает, что «Аквариус» планирует выпускать смартфоны и планшеты на ОС Android, поскольку большая часть российского рынка занята этой системой: «Продажи на этой ОС будут гарантированно больше, и затраты компании быстро окупятся».

Государство не должно инвестировать в одного конкретного производителя, однако расширить инструменты кредитования можно на всех российских разработчиков электроники, говорит топ-менеджер российского производителя компьютеров. «Проект не выглядит реалистичным, возможно, "Аквариус" просто решил продемонстрировать государству свою готовность к массовому производству устройств»,— полагает собеседник “Ъ”.

В Fplus (выпускает смартфоны, планшеты и др.) считают, что российская потребительская электроника должна развиваться без адресных субсидий государства, так как «это делает рынок неконкурентным». «Работать на потребительском рынке нужно исходя из того, что предложение должно быть конкурентоспособным, существующие каналы продаж вполне удовлетворяют потребностям»,— подчеркивают в холдинге.

Но и в FPlus признают, что отдельные инструменты из проекта «Аквариуса», такие как кэшбэк за покупку российского устройства или финансирование маркетингового продвижения, «были бы полезны». Также в холдинге согласны, что требуется принятие мер по пересмотру механизма параллельного импорта в отношении иностранной потребительской электроники. Летом (см. “Ъ” от 17 июня) глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что власти рассматривают возможность запрета параллельного импорта устройств LG и Samsung.

Тимофей Корнев