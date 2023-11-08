Российская бытовая техника собралась в Китай

Китайские фабрики по производству бытовой техники снизили на 5–10% цены контрактного производства, что стимулировало российских заказчиков отказываться в их пользу от турецких фабрик. Последние всегда были дороже, но обеспечивали более быструю логистику и допускали значительно меньший объем партий в одном артикуле по сравнению с китайскими. Тенденция перевода производства бытовой техники из Турции в Китай сохранится и в 2024 году, но впоследствии бренды начнут локализацию в России, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Из-за снижения спроса на производство бытовой техники в Китае местные фабрики снижают стоимость контрактной сборки на 5–10%, рассказал “Ъ” учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов. «Сейчас производить крупную бытовую технику для российских компаний в Китае стало дешевле, чем в Турции, на 17–20%, поэтому мы увеличили загрузку на китайских фабриках в два раза»,— уточнил он.

Господин Иманов добавил, что из-за снижения спроса в РФ поставщики техники пытаются найти максимально маржинальную схему бизнеса, с открытием нового железнодорожного грузового маршрута между Россией и Китаем в октябре и снижением затрат на логистику страна «становится самой выгодной для производства».

Представитель бренда бытовой техники Schaub Lorenz подтвердил падение цен на китайских контрактных производствах вплоть до 10% по сравнению с прошлым годом в зависимости от сегмента. По его словам, Schaub Lorenz также увеличивает размещение заказов в КНР.

После начала военных действий на Украине многие иностранные вендоры бытовой техники заморозили поставки в РФ, среди них Electrolux, Bosch, LG и др. Их сменили китайские, российские и турецкие бренды (см. “Ъ” от 18 ноября 2022 года).

Собирается большинство техники в Турции и Китае. В последние два года контрактные производители активно борются за российский рынок: так, китайские фабрики предоставляют более низкие цены и массовое производство, но при больших партиях, а турецкие — лучше настроенную и быструю логистику до РФ с кратно меньшим заказом в одном артикуле, говорит коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

«Раньше российские производители бытовой техники готовы были переплачивать за турецкое производство, но получать более быструю доставку и минимальные заказы. Однако при большом снижении цен производители готовы ждать поставку электроники из Китая, которая идет три месяца»,— считает господин Погудалов.

Гендиректор бренда бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин говорит, что компания вдвое увеличила размещение контрактного производства бытовой техники в Китае. «Однако цены регулируются не только самими фабриками. Важна стоимость компонентов, металлов и стекла, чья цена за последний год выросла, поэтому изменений стоимости одного конечного устройства мы не видим»,— уточняет господин Шашкин.

Снижение закупочных цен на китайских фабриках подтвердил и гендиректор бренда бытовой техники Vard Алексей Беляков. Однако, по его словам, это связано с увеличением заказов со стороны компании: «Долгосрочные и взаимовыгодные соглашения, достигнутые за последние пару месяцев, позволяют нам прогнозировать рост объемов в течение следующего года и, как следствие, улучшение условий со стороны фабрик».

Собеседник “Ъ” среди топ-менеджеров производителей бытовой техники считает, что в 2024 году тенденция на перевод сборки электроники отечественных брендов в Китай продолжится, но уже к 2025 году многие производители начнут локализовать выпуск в России.

«Рано или поздно замороженные в РФ фабрики иностранных производителей должны будут возобновить работу, один из предполагаемых вариантов — это создать на этих заводах контрактное производство отечественной техники»,— полагает источник “Ъ”. На заморозивших мощности в России производителей продолжают давить и власти (см. “Ъ” от 13 октября), которые требуют возобновить производство, найти арендаторов или продать заводы.

Тимофей Корнев