Доходы федерального бюджета за десять месяцев 2023 года выросли на 4,4%
По предварительным расчетам Минфина, объем доходов федерального бюджета России с января по октябрь 2023 года составил 23 трлн 106 млрд руб., что на 4,4% выше, чем за аналогичный прошлогодний период. Расход бюджета за десять месяцев текущего года составил 24 трлн 341 млрд руб.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 15 трлн 896 млрд руб. — увеличились на 28% год к году (г/г). Министерство отмечает, что динамика поступлений остается «в устойчиво положительной области».
Нефтегазовые доходы с января по октябрь 2023 года составили 7 трлн 210 млрд руб. — снизились на 26,3% г/г. Такой результат связывают с высокой базой сравнения прошлого года, снижением цен на нефть Urals, снижением цен и объемов экспорта природного газа. Однако месячная динамика нефтегазовых доходов значительно превышает их базовый размер.
«В октябре 2023 года объем нефтегазовых доходов превысил уровень прошлого года более чем на 27%»,— указано в сообщении.
Минфин сообщил, что в соответствии с параметрами «бюджетного правила» удается обеспечивать устойчивость бюджетной системы к колебаниям поступления нефтегазовых доходов с помощью накоплений доходов в период благоприятной рыночной конъектуры и использования средств фонда национального благосостояния.
Динамика расходов бюджета остается «на нормальном уровне». Объем расходов за десять месяцев составил 24 трлн 341 млрд руб., превысив показатели прошлого года на 11,7%.
Министерство отмечает, что нераспределенные резервы, а также авансовые перечисления Фонду пенсионного и социального страхования в декабре 2022 года в размере 1496 млрд руб., которые вернутся в бюджет, позволят управлять бюджетом страны гибко и обеспечить финансы на непредвиденные расходы.
Подробнее про рост нефтегазовых доходов в октябре — в материале «Нефтегазовым доходам помог календарь».