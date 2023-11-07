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Коммерсантъ FM
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Глава МВД Колокольцев: угрожающих безопасности мигрантов необходимо выдворять

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев считает, что силовики должны усилить контроль за мигрантами при их принятии в российское гражданство, а также при выдаче им разрешений на временное проживание в стране. Мигрантов, нарушающих закон, по словам министра, необходимо выдворять из России.

Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Колокольцев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство»,— сообщил господин Колокольцев в ходе представления новых руководителей управлений ведомства по Чечне и Оренбургской области (цитата по «МВД-Медиа»). Он призвал проверять, меняют ли мигранты при въезде в страну и получении российских паспортов свои личные данные.

Также он призвал принять «дополнительные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования». «Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы — аннулировать»,— подчеркнул господин Колокольцев.

Генпрокуратура сообщала, что по итогам 2022 года зафиксировала рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%. Число депортированных из России мигрантов за прошлый год увеличилось в 2,5 раза. В сентябре в Госдуму внесли законопроект о выдворении мигрантов за нарушение КоАП. Глава СКР Александр Бастрыкин уверен, что пока отсутствуют предпосылки к сокращению преступности мигрантов на территории России. Правительство планирует запустить электронный реестр с данными о пребывающих в РФ работниках-иностранцах и их работодателях.

Подробности — в материале «Ъ» «Мигрантам придают цифровизованный вид».

Александр Кислов

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