Повреждение кабеля связи в Финском заливе не сказалось на работе «Ростелекома»

Повреждение телекоммуникационного кабеля связи «Балтика» компании «Ростелеком» в Финском заливе не отразилась на работе инфраструктуры связи, заявили в компании. По ее данным, ремонт кабеля займет ориентировочно 10 рабочих дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В «Ростелекоме» заверили, что связь в Калининградской области с остальной территорией России функционирует штатно, а передача данных «организована по наземным маршрутам, также есть резервные спутниковые каналы связи». Перед проведением восстановительных работ компания направила уведомления всем «заинтересованным ведомствам» и правительству Финляндии (часть кабеля проложена в исключительной экономической зоне этой страны).

«5 ноября специализированное судно "Спасатель Карев" приступило к проведению восстановительных работ. Ориентировочные сроки — 10 рабочих дней в зависимости от погодных условий»,— рассказали в пресс-службе «Ростелекома» (цитата по ТАСС).

Кабель связи «Балтика» длиной около 1 тыс. км проходит между Санкт-Петербургом и Калининградом, частично попадая в экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 км, в экономической зоне Швеции — порядка 395 км.

«Ростелеком» 12 октября уведомил финские власти о выходе из строя кабеля «Балтика». Финляндия попросила отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector, чья работа была приостановлена 8 октября из-за утечки. Министерство экономики Финляндии сообщило, что российское ремонтное судно начало работы на кабеле вчера, 6 ноября. У Кремля нет информации о причинах повреждения кабеля.

Лаура Кеффер