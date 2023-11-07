Песков: визит Путина в Астану не связан с интересом стран Европы к Казахстану

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Астану не связан с возросшим интересом европейских стран к Казахстану, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев планируют «сверить часы по всему комплексу двусторонних отношений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе пресс-колла Дмитрия Пескова попросили прокомментировать официальный визит президента России в Казахстан, который запланирован на 9 ноября. «Предстоит сверка часов по всему комплексу отношений, а они очень многогранны. Это взаимные инвестиции, сотрудничество во всех областях, обмен мнениями по региональным проблемам, коих вокруг нас немало»,— рассказал он.

Журналисты также уточнили у пресс-секретаря, связана ли поездка Владимира Путина с возросшим интересом европейских государств к выстраиванию отношений с Казахстаном. На прошлой неделе республику посетил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Это абсолютно самостоятельное измерение, не связанное с какими-то другими контактам. Мы развиваем наши отношения с Казахстаном, поэтому они гораздо более тесные, чем у Казахстана с многими другими странами. Мы — исторические партнеры, союзники»,— ответил он.

О визите Владимира Путина в Казахстан 9 ноября накануне сообщила пресс-служба Касым-Жомарта Токаева. Сегодня, 7 ноября, информацию подтвердили в Кремле. В рамках визита господа Токаев и Путин по видеосвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

Подробнее о прошлой встрече президентов России и Казахстана — в материале спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Кomendant надавил на газ».

Милена Костерева