Нетаньяху: Израиль возьмет ответственность за безопасность в Газе

После прекращения боев Израиль в течение неопределенного срока будет заниматься обеспечением безопасности в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Так он ответил на заявление президента США Джо Байдена о том, что оккупация Газы Израилем «будет ошибкой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: File Photo, Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: File Photo, Reuters

В интервью ABC господина Нетаньяху спросили, кто будет управлять территорией Газы, когда боевые действия закончатся. «Я думаю, что Израиль будет в течение неопределенного периода времени нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда у нас ее нет. Когда у нас нет этой ответственности за безопасность, мы имеем дело с вспышкой террора "Хамаса" в масштабах, которые мы не могли себе представить»,— ответил он.

Биньямин Нетаньяху отметил, что прекращение огня невозможно, пока все заложники не будут освобождены. При этом он допустил введение «тактических пауз», продолжительностью один час, в том числе для доставки в анклав гуманитарной помощи.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв в 10 тыс. 2 ноября израильская армия сообщила о полном окружении города Газа. По данным Минздрава Палестины, более 60% медучреждений Газы не работают.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Лаура Кеффер