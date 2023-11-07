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Коммерсантъ FM
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Импортной говядине облегчают въезд

Мониторинг рынка продовольствия

Правительство до 15 декабря распределит невостребованный объем тарифной квоты на ввоз в РФ замороженной говядины. Напомним, внутри квоты ставка составляет 15%, вне ее — 50%. Как следует из постановления №1812 от 31 октября, перераспределять невостребованные объемы будут в заявительном порядке — документы желающих получить льготу принимает и рассматривает Минэкономики. Потребность в «переделе» невыбранных квот между импортерами может объясняться проблемами расчетов из-за военной операции РФ на Украине.

Желание властей использовать льготный механизм для наращивания импорта понятно: производство говядины, которое и ранее не покрывало внутреннюю потребность, в 2022 году вовсе начало сокращаться (см. график) — хотя в 2017–2021 годах импорт говядины, по данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, на фоне роста производства демонстрировал отрицательную динамику. Объемы поставок за это время сократились с 452,4 тыс. тонн до 287 тыс. тонн в натуральном выражении и с $1,4 млрд до чуть более $1 млрд — в деньгах. Основными поставщиками остаются Белоруссия, Парагвай, Аргентина, Бразилия и Уругвай.

Для стабилизации цен и обеспечения сырьем производителей консервов и колбасных изделий в 2022 году Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрешила импортировать в Россию 200 тыс. тонн говядины по нулевой ставке. Напомним, тогда из-за появления на рынке дешевого импортного мяса мясокомбинаты стали снижать закупочные цены, из-за чего российские фермеры на время практически прекратили продажу скота на убой (подробнее см. “Ъ” от 27 июня 2022 года).

В 2023 году квота на беспошлинный ввоз составила 100 тыс. тонн (см. “Ъ” от 23 сентября 2022 года). Предполагалось, что такой объем импорта по нулевой ставке позволит, с одной стороны, стабилизировать цены (без продления меры ожидался их рост на 15–20%), с другой — сохранить рентабельность и инвестиционную привлекательность внутреннего производства. Оценить успешность балансировки интересов рынка станет возможно уже после подведения итогов работы отрасли в 2023 году. Пока о серьезном наращивании собственного производства говядины речи не идет: по данным Росстата, в первом полугодии 2023 года его объем составил 1,1 млн тонн (в живом весе), что только на 0,7% больше прошлогоднего показателя.

Кристина Боровикова

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