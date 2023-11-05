«Хамас» ответило на слова израильского министра о применении ядерной бомбы

Палестинская организация «Хамас» опубликовала в своем Telegram-канале ответ на слова министра наследия Израиля о возможном применении ядерного удара на территории сектора Газа. Представители «Хамаса» считают, что такое заявление не возникло на пустом месте.

Заявление о сбросе на сектор Газа ядерной бомбы «является выражением оккупационного нацизма и геноцида». Палестинская организация призвала международные суды, организации и мировое сообщество принять меры после данного заявления и остановить «резню века и истребительную войну против (палестинского.— "Ъ") народа».

Представители «Хамаса» предупредили, что международное бездействие превратит весь регион в «огненный вулкан, угрожающий региону и миру».

Ранее израильский министр Амихай Элияху допустил возможность применения ядерного удара на территории сектора Газа. Политик отметил, что это «один из вариантов ведения войны». Позже в своем аккаунте Х он объяснил, что его слова были метафорой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил господина Элияху от работы до особого уведомления, назвав его заявления «оторванными от реальности».

Александра Горошилова