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Коммерсантъ FM
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С Дедом Морозом по соседству

Каковы перспективы проекта Cosmos Hotel Group в Великом Устюге

В городе Деда Мороза построят курорт со спа-комплексами и парком аттракционов. Развитием туристического кластера в Великом Устюге займется Cosmos Hotel Group, которая принадлежит компании АФК «Система». Размещать отдыхающих планируется в отеле и шале на 200 мест. Территория будущего кластера — 87 га. Обойдется проект, как пишут «Ведомости», в сумму от 2 млрд до 4 млрд руб.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Не исключено, что этого окажется недостаточно, говорит генеральный директор консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин. В целом же проект, по его мнению, имеет хорошие перспективы:

«В классических отелях срок возврата инвестиций составляет от пяти до семи лет. В таких комплексах они могут доходить и до 15-20 лет. Но нужно не забывать о том, что сегодня именно гостиничный объект часто является катализатором туризма, а не наоборот. Поэтому если качество курорта в Великом Устюге будет соответствующим и привлечет, в том числе и состоятельных клиентов, то идея имеет право жить.

При этом проект среднего отеля в центре города в регионе на 50-70 номеров с двумя точками питания раньше оценивался в 200-500 млн руб. Теперь он только из-за комплектации — мебель, сантехника и так далее — стоит под 1 млрд руб. Но что будет через год-два, очень сложно прогнозировать.

Курортам не хватает «пятерок»

Возможно, они построят сначала отель, какую-то часть инфраструктуры, начнут получать доход с нее и параллельно достраивать остальной комплекс. Затем можно переходить к парку развлечений, потому что он, конечно же, менее прибыльный и менее затратный. В принципе, максимум за четыре года курорт такого рода полностью построить можно.

Но поменять местами это не получится. Ведь просто аттракционы без возможности провести в городе несколько дней вряд ли привлекут достаточное количество туристов».

Вотчина Деда Мороза, рядом с которой и разместится новый туристический кластер, открылась еще в 1998 году. Инвестиции в ее развитие за это время составили около 7 млрд руб. При этом Великий Устюг остается привлекательным лишь в зимний сезон, заметила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева:

Доля отелей под управлением международных сетей снизилась

«Там великолепная зимняя окупаемость. Но нужно приложить определенные усилия для того, чтобы сделать это место пребывания круглогодичным. То, что это нацелено на семейных туристов, это неплохо.

Вместе с тем там действительно сейчас нет хороших средств размещения. Мы видим даже по тем туристам, которых туда отправляем, что как раз премиум-сегмент в городе вообще не представлен.

Пожалуй, самая сложная задача — сделать качественно и по объекту размещения, и объекту показа, и главное — по сервисным услугам. И если Великий Устюг этого достигнет, совершенно очевидно, его ждет успех».

Великий Устюг входит в пятерку самых популярных у туристов городов страны в новогодние праздники. На него приходится примерно 6,5% от всех бронирований на начало января, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В основном это направление привлекает семейную аудиторию, которая приезжает в город на поездах.

И транспортная доступность — одна из главных проблем Великого Устюга, подчеркнул вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Есть моногорода, а здесь моноидея. Город воспринимается исключительно в связке со сказочным Дедом Морозом. Это его достоинство, которое позволило ему нарастить туристический поток за 15-20 лет в 100 раз.

Но это достоинство одновременно является и существенным ограничением. Туристам трудно предложить какую-то другую идею, сопоставимую по масштабу с образом Деда Мороза.

Кажется, что очевидный вариант — это все-таки такая кооперация, коллаборация с другими городами. Скажем, Великий Устюг-Архангельск-Петрозаводск-Санкт-Петербург. На таком маршруте каждый город получит свою долю туристического внимания.

Обороты гостиничного рынка вырастут за счет внутреннего туризма

Ведь в Великий Устюг на неделю никто не поедет. Проблема еще в том, что для такого отдыха все-таки требуется авиасообщение. Разговор о том, что в городе появится аэропорт, позволяющий принимать хотя бы небольшие воздушные суда, ведется уже, наверное, лет десять».

В 2022 году вотчину Деда Мороза посетили около 0,5 млн человек. Власти Вологодской области рассчитывают, что к 2030 году турпоток в Великий Устюг увеличится вдвое.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Петр Шадрин

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