С Дедом Морозом по соседству

В городе Деда Мороза построят курорт со спа-комплексами и парком аттракционов. Развитием туристического кластера в Великом Устюге займется Cosmos Hotel Group, которая принадлежит компании АФК «Система». Размещать отдыхающих планируется в отеле и шале на 200 мест. Территория будущего кластера — 87 га. Обойдется проект, как пишут «Ведомости», в сумму от 2 млрд до 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Не исключено, что этого окажется недостаточно, говорит генеральный директор консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин. В целом же проект, по его мнению, имеет хорошие перспективы:

«В классических отелях срок возврата инвестиций составляет от пяти до семи лет. В таких комплексах они могут доходить и до 15-20 лет. Но нужно не забывать о том, что сегодня именно гостиничный объект часто является катализатором туризма, а не наоборот. Поэтому если качество курорта в Великом Устюге будет соответствующим и привлечет, в том числе и состоятельных клиентов, то идея имеет право жить.

При этом проект среднего отеля в центре города в регионе на 50-70 номеров с двумя точками питания раньше оценивался в 200-500 млн руб. Теперь он только из-за комплектации — мебель, сантехника и так далее — стоит под 1 млрд руб. Но что будет через год-два, очень сложно прогнозировать.

Возможно, они построят сначала отель, какую-то часть инфраструктуры, начнут получать доход с нее и параллельно достраивать остальной комплекс. Затем можно переходить к парку развлечений, потому что он, конечно же, менее прибыльный и менее затратный. В принципе, максимум за четыре года курорт такого рода полностью построить можно.

Но поменять местами это не получится. Ведь просто аттракционы без возможности провести в городе несколько дней вряд ли привлекут достаточное количество туристов».

Вотчина Деда Мороза, рядом с которой и разместится новый туристический кластер, открылась еще в 1998 году. Инвестиции в ее развитие за это время составили около 7 млрд руб. При этом Великий Устюг остается привлекательным лишь в зимний сезон, заметила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева:

«Там великолепная зимняя окупаемость. Но нужно приложить определенные усилия для того, чтобы сделать это место пребывания круглогодичным. То, что это нацелено на семейных туристов, это неплохо.

Вместе с тем там действительно сейчас нет хороших средств размещения. Мы видим даже по тем туристам, которых туда отправляем, что как раз премиум-сегмент в городе вообще не представлен.

Пожалуй, самая сложная задача — сделать качественно и по объекту размещения, и объекту показа, и главное — по сервисным услугам. И если Великий Устюг этого достигнет, совершенно очевидно, его ждет успех».

Великий Устюг входит в пятерку самых популярных у туристов городов страны в новогодние праздники. На него приходится примерно 6,5% от всех бронирований на начало января, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В основном это направление привлекает семейную аудиторию, которая приезжает в город на поездах.

И транспортная доступность — одна из главных проблем Великого Устюга, подчеркнул вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Есть моногорода, а здесь моноидея. Город воспринимается исключительно в связке со сказочным Дедом Морозом. Это его достоинство, которое позволило ему нарастить туристический поток за 15-20 лет в 100 раз.

Но это достоинство одновременно является и существенным ограничением. Туристам трудно предложить какую-то другую идею, сопоставимую по масштабу с образом Деда Мороза.

Кажется, что очевидный вариант — это все-таки такая кооперация, коллаборация с другими городами. Скажем, Великий Устюг-Архангельск-Петрозаводск-Санкт-Петербург. На таком маршруте каждый город получит свою долю туристического внимания.

Ведь в Великий Устюг на неделю никто не поедет. Проблема еще в том, что для такого отдыха все-таки требуется авиасообщение. Разговор о том, что в городе появится аэропорт, позволяющий принимать хотя бы небольшие воздушные суда, ведется уже, наверное, лет десять».

В 2022 году вотчину Деда Мороза посетили около 0,5 млн человек. Власти Вологодской области рассчитывают, что к 2030 году турпоток в Великий Устюг увеличится вдвое.

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Петр Шадрин