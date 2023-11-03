За детей — недетские сроки

Никулинский райсуд Москвы приговорил к срокам от 16 до 19 лет 6 месяцев врачей, специализировавшихся на организации платных услуг в области искусственного оплодотворения и суррогатного вынашивания детей для супружеских пар, нуждающихся в такого рода помощи. Суд признал эту деятельность торговлей людьми, находящимися в заведомо беспомощном состоянии. Участвующие в деле адвокаты полагают, что осужденные врачи пострадали из-за пробелов в российском законодательстве, которое признает «репродуктивные технологии», но при этом запрещает их коммерческое использование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо во втором ряду: cуррогатная мать Лилия Валеева, акушер-гинеколог роддома № 3 Лилия Панаиоти, гендиректор Европейского центра суррогатного материнства и совладелец «Росюрконсалтинг» Владислав Мельников и репродуктолог Юлиана Иванова, эмбриолог Тарас Ашитков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Слева направо во втором ряду: cуррогатная мать Лилия Валеева, акушер-гинеколог роддома № 3 Лилия Панаиоти, гендиректор Европейского центра суррогатного материнства и совладелец «Росюрконсалтинг» Владислав Мельников и репродуктолог Юлиана Иванова, эмбриолог Тарас Ашитков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Как следует из приговора, вынесенного судьей Константином Дубковым, преступную группу торговцев детьми создал в 2011 году учредитель и гендиректор ООО «Европейский центр суррогатного материнства» Владислав Мельников. Вплоть до своего задержания летом 2020 года бизнесмен, по мнению суда, руководил этой группой, планировал ее работу, координировал действия подчиненных, получал средства от клиентов и распределял их между соучастниками.

Согласно обвинению, представленному на процессе Генпрокуратурой, группа врачей под руководством Владислава Мельникова передала заказчикам, в основном иностранным гражданам, 24 младенцев, получив за это в общей сложности 72,5 млн руб. Дети в дальнейшем были вывезены за границу по поддельным документам, предоставленным опять же членами группы Владислава Мельникова. Суд признал последнего виновным в «умышленных действиях, непосредственно направленных на куплю-продажу человека, совершенных организованной группой в отношении двух и более находившихся в беспомощном состоянии несовершеннолетних, с перемещением их через границу РФ и с использованием поддельных документов» (п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ).

Организатор группы, как следует из приговора, оказался причастен ко всем совершенным ее участниками преступным эпизодам и приговорен за это к 19 годам 6 месяцам колонии.

Торговцами детьми суд признал и двух врачей ООО «Центр материнства и репродуктивной медицины "Петровские ворота"» — заведующего отделением ЭКО Тараса Ашиткова и репродуктолога Юлианну Иванову. В соответствии с отведенными для них ролями они «выполняли процедуры искусственного оплодотворения суррогатных матерей и оформляли подложные медицинские документы о бесплодии генетических родителей», необходимые для юридического оформления сделок с детьми.

Тарас Ашитков и Юлианна Иванова получили сроки 17 лет 6 месяцев и 16 лет 6 месяцев соответственно. После отбытия этих сроков врачам, согласно приговору, запрещено еще в течение трех лет заниматься медицинской деятельностью.

На 16 лет колонии осуждена и акушер-гинеколог высшей категории роддома №3 (филиал №4 ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения Москвы») Лилия Панаиоти. Как было установлено судом, она вела медицинское наблюдение за суррогатными матерями, фотографировала рожденных ими детей и отправляла фото покупателям. Лилия Панаиоти также разъясняла клиентам, как правильно скрыть свое участие в программе и перевести младенцев через границу.

Наконец, виновными в детоторговле были признаны и две суррогатные матери Лилия Валеева и Татьяна Блинова. Первая, по данным суда, не только вынашивала, но и ухаживала за восемью уже рожденными детьми, поэтому ей был назначен срок 10 лет 6 месяцев колонии. Татьяна Блинова, как оказалось, только выносила и родила чужого ребенка, поэтому в ее отношении суд ограничился четырехлетним сроком. В отличие от сообщников, она будет отбывать не сразу, а после достижения 14-летнего возраста ее сыном, рожденным в обычных условиях.

Напомним, поводом для уголовного преследования врачей следственными органами СКР стала смерть полугодовалого ребенка, случившаяся в Одинцово в январе 2020-го.

Приехавшие полицейские выяснили, что младенец жил в съемной квартире со своей суррогатной матерью-россиянкой, ожидая отправки к биологическим родителям на Филиппины. Женщина рассказала, что перед тем, как забрать сына, заказчикам предстояло оплатить услуги целой бригады организаторов и участников «коммерческого» материнства: специалистов по ЭКО, репродуктологов, акушеров, гинекологов, наконец, обычных терапевтов, которые следили за состоянием здоровья ребенка и его суррогатной мамы.

В стоимость услуги входили аренда квартиры для проживания новорожденного и его суррогатной матери, работа курьеров, привозивших им продукты, юристов, занятых в урегулировании всех международно-правовых вопросов, и проч. Оценив масштабы «суррогатной» бухгалтерии, правоохранители квалифицировали ее как куплю-продажу беcпомощного человека, а расследование уголовного дела с утверждением о его социальной значимости было поручено ГСУ СКР.

Проведенное расследование установило, что торговля детьми в столичном регионе велась масштабно и системно.

Заказчики, преимущественно иностранцы, передавали организаторам свои половые клетки, а те подбирали для их вынашивания суррогатных матерей в России.

Рожденных в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга младенцев затем продавали их биологическим родителям и помогали вывезти за границу. Для этого участники группы регистрировали новорожденных в российских ЗАГСах, предоставляя «заведомо ложные сведения» об их родителях, а по полученным свидетельствам о рождении оформляли для детей загранпаспорта и визы.

Ни один из осужденных Никулинским судом с вынесенным решением не согласился.

Предприниматель Владислав Мельников и гинеколог Лилия Панаиоти заявили, что считают «беззаконием и абсурдом» выдвинутые против них обвинения в продаже детей их же собственным родителям.

По мнению адвоката Игоря Трунова, представлявшего интересы биологических родителей младенцев, громкое «дело врачей» появилось из-за несовершенства российского законодательства. Как пояснил защитник, ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан» однозначно разрешает «применение вспомогательных репродуктивных технологий в виде суррогатного материнства». При этом ст. 127.1 УК РФ, как оказалось, относит «суррогатный» бизнес к особо тяжким преступлениям.

Сергей Машкин