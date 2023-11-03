Постпред Израиля: Россия — последняя, кто будет учить нас международному праву

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Россия не имеет права обвинять Израиль в нарушении международного права. Также, по его мнению, Москва использует войну Израиля и «Хамаса», чтобы «отвлечь внимание мира» от конфликта на Украине. Так господин Эрдан прокомментировал слова российского постпреда при ООН Василия Небензи, который назвал Израиль «оккупирующей страной» и заявил, что Тель-Авив не имеет права на самооборону в войне с «Хамасом».

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«Смешно слышать именно от представителя России нравоучения в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представитель страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека, рассуждает о морали. Россия — последняя, кто будет нас учить»,— сообщил господин Эрдан в интервью изданию Ynet.

По его словам, заявления представителей РФ о войне Израиля и «Хамаса» являются «лицемерными». «Всем понятно, как бы отреагировала Россия, если бы тысячи ее граждан были убиты и похищены террористической организацией»,— сказал постпред Израиля при ООН.

2 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в рамках текущего военного конфликта с палестинским радикальным движением «Хамас» у Израиля нет права на самооборону. Он связал это с тем, что Израиль является «оккупирующим государством». При этом господин Небензя подчеркнул, что РФ признает за Израилем право на обеспечение собственной безопасности.

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября после нападения боевиков палестинского движения на приграничные израильские населенные пункты. По последним данным, в Израиле погибло 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 9 тыс.

Подробнее о ходе конфликта читайте в публикации «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Александр Кислов