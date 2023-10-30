МВД сообщило о задержании 83 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Главное управление МВД по СКФО сообщило о задержании 83 участников беспорядков в международном аэропорту Махачкалы. Ранее сообщалось, что МВД установило личность 150 протестующих.

«Полицейскими проведено более 50 обысковых мероприятий, изъяты оргтехника и телефоны, являющиеся доказательственной базой причастности данных лиц к организации и участию в массовых беспорядках»,— говорится в сообщении ведомства, которое приводит «МВД Медиа».

Накануне управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Как ранее сообщали в МВД, международный аэропорт Махачкалы находится под полным контролем правоохранителей.

Вечером 29 октября протестующие прорвались в здание международного терминала аэропорта и заблокировали его, а потом выбежали на взлетно-посадочную полосу. Люди, вышедшие с флагом Палестины, собрались из-за прилета в Дагестан из Тель-Авива граждан Израиля. Минздрав Дагестана сообщал о 20 раненых, включая полицейских.

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Лусине Баласян