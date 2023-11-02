Блокчейн подводят к прозрачности

В России научились выявлять владельцев криптовалют. По крайней мере, так говорят в Росфинмониторинге. У ведомства есть инструмент, который может отслеживать операции россиян с цифровыми активами, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. Программа под названием «Прозрачный блокчейн» позволяет «увидеть отправителя и получателя средств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Об этом сервисе известно немного. Росфинмониторинг анонсировал его создание в 2021 году, помогал в разработке банк ВТБ. Изначально он должен был распознавать операции только в биткойнах, но теперь якобы умеет работать с 30-ю криптовалютами. Периодически ведомство хвастается результатами «Прозрачного блокчейна», сообщая, что с его помощью, например, было раскрыто заказное убийство.

Как это все может работать? Владельцы кошельков не всегда раскрывают свою личность даже операторам платежей, напоминает бывший глава биржи Binance в России и СНГ Владимир Смеркис:

«Если два анонимных кошелька обмениваются криптовалютой между собой, узнать имя и фамилию получателя и отправителя невозможно. Сделать это реально только при использовании централизованных платформ, например, биржи или обменных пунктов.

Получить имя и фамилию отправителя, если мы имеем только адрес криптовалютного кошелька,возможно лишь по запросу правоохранительных органов.

Это один из пунктов. Второй момент, когда определенное количество криптовалютных адресов помечены мошенниками. Система собирает данные, выделяет нехорошие адреса и позволяет государственным органам со всего мира, которые подключены к системе, обмениваться такого рода данными.

Но для создания кошелька на сегодняшний момент нет необходимости предоставлять свое имя, фамилию и паспортные данные. Вы можете просто завести его посредством входа в интернет. Тогда, конечно, для мошенников остается лазейка.

При этом номера кошельков в принципе доступны любому человеку без подписки и оплаты. Как правило, полезны подобные сервисы тем, что есть кластеризация. То есть, к примеру, используются так называемые миксеры. Это сервисы, куда сливается большое количество биткойнов, и они выходят уже замешанными, то есть невозможно понять, с какого конкретно кошелька это делается.

Такие сервисы помогают кластеризовать трансакции, распутывать их и понимать, откуда они попали на биржу».

Глава Росфинмониторинга сообщил, что количество операций с криптовалютой за год выросло в три раза, ей активно пользуются «наркоторговцы, террористы и коррупционеры».

Ведомство ведет базу так называемых серых адресов, которых сейчас насчитывается около 19 тыс. Однако за ними не всегда скрываются реальные организаторы преступных схем, уверен член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы Михаил Успенский:

«Многие аккаунты регистрируются на подставных лиц, так называемых дропов, это достаточно частая практика. Бывают случаи, когда действительно можно проследить путь цифровых валют до какой-то биржи, но по всем остальным признакам становится понятно, что это не реальное лицо.

Максимум, что можно выжать из этой ситуации правоохранителям, попытаться установить связи подставного лица с реальными исполнителями мошеннических действий. Но и эти цепочки, как правило, всегда строятся дистанционно, посредством даркнета.

При каких случаях может повезти правоохранителям? Чаще всего обнаружение тех или иных лиц в такого рода преступлениях происходит из-за банальной потери концентрации организаторов самих схем. Где-то остается какой-то минимальный след, указание ненужной информации, личных данных.

Например, дело программиста Ильи Лихтенштейна, которого удалось обнаружить после взлома одной крупной биржи. Он долго хранил свою анонимность, но в конечном итоге с одного из кошельков заказал какую-то дешевую подарочную карту в магазине за $100, ему доставили ее на домашний адрес. Распутав вот эту трансакцию, его в конечном итоге арестовала американская юстиция.

Найти человека, скрывающегося за анонимным кошельком, больше всего помогают нерасторопность самого владельца, а также мстительные люди из его окружения, особенно бывшие возлюбленные».

По словам главы Росфинмониторинга, к системе «Прозрачный блокчейн» подключены сотрудники МВД, Следственного комитета и ФСБ. Сервисом заинтересовались и за рубежом: приобрести доступ якобы хотят арабские, африканские и латиноамериканские государства, а в неких центральноазиатских странах он уже работает.

До начала боевых действий на Украине, когда продукт только анонсировали, в числе партнеров Росфинмониторинга значились Финляндия, Люксембург, Лихтенштейн и Мальта.

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Иван Якунин