Криптовалюту возвращают в судебном порядке

Россияне хотят отсудить $12 млн у популярной криптоплатформы, с которой хакеры похитили их деньги. Речь о «кошельке» Atomic Wallet, который взломали в начале лета. Всего было украдено около $100 млн. Среди пострадавших — порядка полусотни россиян и граждан СНГ, которые рассчитывают вернуть криптовалюту через суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подробности дела рассказал директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, который представляет интересы истцов:

«Мы пришли к предположению, что взлом был возможен в виду уязвимостей в структуре Atomic. Так как хищение стало возможно непосредственно в связи с недостатками безопасности криптосервиса и с тем, что его руководство не принимало, по нашему мнению, достаточных мер для первоначальной защиты от атаки и минимизации ее последствий, у пользователей появилось право требовать возмещение убытков в размере стоимости утраченных активов.

Мы сотрудничаем с компанией, которая в России работает под брендом PlainChain. Ее представители непосредственно контактировали с руководством Atomic, пытались выяснить техническую информацию по взлому, чтобы лучше провести свое расследование и попытаться урегулировать вопрос в дружелюбном досудебном порядке.

Но никакие действия не возымели эффекта. Как говорят коллеги, они столкнулись с некоторой неадекватной реакцией с той стороны.

Что касается судебного процесса, то мы рассматривали несколько вариантов. Наиболее целесообразный — подача иска и получение вердикта в РФ, дальше приведение его в исполнение в Эстонии или на территории иного государства, где у нас есть имущество Atomic, и затем уже обращать на него взыскание.

Мы несколько ограничены в выборе судебной стратегии. В Эстонии, да и в принципе в ЕС, нам достаточно проблематично найти юристов, которые будут работать, в том числе в связи с санкциями.

Чтобы пользователи реально могли возместить свои убытки и вернуть свои деньги, нужно понять, куда активы ушли и как этот взлом был произведен. То есть пользователям необходимо юридическое основание, чтобы было решение суда, по которому Atomic Wallet должен им денег».

В России криптовалюту запрещено использовать в виде платежного средства. Но с начала 2021 года ее официально признают имуществом. Так что шансы в российском суде довольно высоки, отметил основатель сервиса по учету, контролю и аналитике криптовалют Bitok Дмитрий Мачихин.

Вместе с тем, по его словам, доказывать свою правоту за рубежом будет непросто, но есть альтернативные варианты:

«По делам, которые свидетельствовали о краже, мошенничестве, преступлении против имущества или экономической направленности, практика была хорошая. Тем более сейчас суды как общей юрисдикции, так и арбитражные вовсю признают цифровые валюты. Так что вероятность позитивного исхода, по крайней мере, по России очень высокая.

А вот дальше начнется самое интересное. Даже если не говорить про криптовалюту, процесс утверждения судебных решений одних стран внутри других, особенно если речь идет о России и ЕС, безумно тяжелый, долгий и дорогой.

Приходится чаще всего доказывать все заново. Шанс, конечно, невелик, но он есть, и пострадавшие рассчитывают что-то все-таки из этого получить.

При это понять, куда ушли активы после хакерской атаки, уже не так сложно. Нами в том числе было установлено несколько адресов, куда криптовалюта, которая утекла с кошелька, была рассеяна и куда она пошла. Все это можно делать.

Очень часто конечным получателем активов является некая биржа. Мошенники в итоге все равно часто используют такие площадки, потому что они — источник ликвидности.

Если такой площадке доказать, что ранее эта криптовалюта была приобретена нечестным путем, то активы арестовывают и перечисляют в интересах третьих лиц. Бывает, что это происходит даже без суда.

Если вдруг получается установить конечного получателя в виде физического лица или какой-то организации, или платформы, то также через юридические меры воздействия можно похищенное получить назад».

Кто именно стоит за взломом Atomic Wallet, пока не установлено. По одной из версий, это группа северокорейских хакеров. По другой — деньги похитили преступники из Украины.

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Илья Сизов