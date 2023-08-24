Создателям Tornado Cash миксуют обвинения

Американские власти обвинили россиян в отмывании $1 млрд. Роман Сторм и Роман Семенов — создатели платформы Tornado Cash. Она позволяет делать платежи в криптовалюте приватными. Площадку подозревают в том числе в работе с северокорейскими хакерами. Якобы Tornado Cash помогала им отмывать похищенные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подробности дела — в справке “Ъ FM”:

Роману Сторму и Роману Семенову предъявлено обвинение по трем пунктам. Отмывание денег и нарушение санкций грозят максимальными сроками по 20 лет. Самое строгое наказание за ведение нелицензионного бизнеса по переводам — пять лет тюрьмы. При этом Роман Сторм живет в Вашингтоне — его арестовали. Роман Семенов, судя по всему, находится на свободе. Как сообщают СМИ, какое-то время он проживал в США. Однако о его задержании ничего не известно. При этом он продолжает публиковать посты в Twitter. В обвинительном заключении говорится, что так называемые миксеры криптовалют стали для преступников излюбленным способом сокрытия нелегальных доходов. С помощью Tornado Cash, которая попала под санкции США в прошлом году, якобы отмыли больше $1 млрд, и из них несколько сотен миллионов связаны с хакерской группировкой Lazarus. Считается, что она работает на правительство Северной Кореи. Lazarus также входит в черный список американских властей. Обвинение считает, что незаконные операции с группировкой были проведены весной прошлого года, основатели сервиса об этом знали и сознательно нарушали санкционный режим. В своем пресс-релизе американский Минюст приводит слова генпрокурора Меррика Гарленда: «Не имеет значения, насколько сложна ваша схема или сколько попыток вы предприняли, чтобы анонимизировать себя. Министерство юстиции найдет вас и привлечет к ответственности за ваши преступления».

Третьего разработчика Tornado Cash — Алексея Перцева — арестовали в Нидерландах в прошлом году. Его также обвиняют в отмывании денег. Суд должен пройти в 2024-м. Насколько обоснованы обвинения? На этот вопрос “Ъ FM” ответил юрист, партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов:

«Если мы посмотрим на Tornado Cash или любой другой миксер строго юридически, то они не являются организациями, созданными исключительно в целях совершения преступного деяния.

Создатели миксеров, по сути, говорят, что делают это только для того, чтобы люди могли сохранить право на анонимность. С одной стороны, правоохранительные органы научились отслеживать незаконные трансакции в таких криптовалютах, как биткойн, эфир и так далее. С другой стороны, в анонимные криптовалюты, такие как Dash, Monero, в миксеры перешел только черный сектор бизнеса.

Тогда Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) подготовила список рекомендаций, признала полностью анонимные криптовалюты и миксеры незаконными. Если вы хотите скрыть вашу личность в рамках закона, вам достаточно биткойна. Он не дает информации о том, кто вы конкретно. Таким образом, несмотря на то, что эти сервисы изначально создавались, возможно, совсем с другой целью, со временем, по факту их использования, они стали преступными.

Что касается вины создателей таких площадок, следуем той же логике. Если лицу удается доказать, что он запустил его когда-то давно, когда не было законов, понимания, разъяснений, а потом оттуда ушел, то привлекать его к ответственности, на мой взгляд, неправомерно. Если же человек продолжает поддерживать платформу или быть как-то с ней связанным, получать доход от ее использования, то он может привлекаться, в том числе к уголовной ответственности».

Американские санкции не остановили отмывание денег через Tornado Cash. По подсчетам аналитиков из компании MistTrack, с января по июнь этого года преступники провели через сервис $250 млн. Но говорить, что платформой пользуются только злоумышленники, нельзя, считает руководитель проекта Rational Answer Павел Комаровский. Хотя оценки работы сервиса неоднозначные, добавляет он:

«К таким сервисам обращаются люди как с криминальными потребностями, так и с обычными. Они просто не хотят, чтобы их платежи отслеживали.

Год назад известная криптоличность Виталик Бутерин как раз говорил о том, что делает пожертвования в адрес разных сил, которые не может афишировать из соображений личной безопасности или безопасности этих организаций. Тогда речь шла про донаты в адрес Украины.

В криптосообществе бытует мнение, что ребята являются идеалистами — они выступали за права свободы, сделали инструмент, которым может пользоваться любой, пустили его в свободное плавание. И дальше этот инструмент работал без их вмешательства.

Ребята специально попробовали обставить все так, чтобы внешнему наблюдателю казалось, что никакого контроля нет, никакой прибыли они от этого не получают, но на самом деле к ним поступали косвенно деньги за счет того, что у них были токены TORN, которые росли в цене от популярности сервиса. В общем-то, они прекрасно понимали, что площадкой пользуются преступники, поэтому во внутренней переписке обсуждали, как бы это сделать более удобным для, условно, северокорейских хакеров».

В мае этого года протокол Tornado Cash взломали. Злоумышленник получил доступ к управлению сервисом, но из-за особенностей платформы похитить деньги не удалось.

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Илья Сизов