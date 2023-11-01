Глава Росфинмониторинга заявил об отслеживании операций россиян с криптовалютой

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил «Известиям», что у ведомства есть инструмент для отслеживания операций россиян с криптовалютой. Он называется «Прозрачный блокчейн» и позволяет увидеть отправителя и получателя средств в криптовалюте, добавил господин Чиханчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Чиханчин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Чиханчин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Программный продукт запущен Росфинмониторингом совместно с ВТБ по поручению президента. Он дает возможность двигаться по цепочке — увидеть отправителя и получателя средств. Сегодня он позволяет отслеживать более 30 криптовалют. Мы создаем единую базу данных серых адресов, сейчас их зафиксировано около 19 тыс.»,— сказал глава Росфинмониторинга.

Господин Чиханчин заявил, что продукт запущен уже в ряде центральноазиатских стран, интерес к нему проявляют арабские, африканские и латиноамериканские государства.

Директор Росфинмониторинга сообщил, что за девять месяцев 2023 года количество операций с криптовалютой превысило 185 тыс. Господин Чиханчин заявил, что в 2022 году за аналогичный период было зафиксировано 60 тыс. операций с криптой. Он заявил, что криптовалютой активно пользуются наркоторговцы, террористы и коррупционеры.

На вопрос, какая позиция относительно регулирования криптовалюты ближе Росфинмониторингу (запрет или легализация и контроль), господин Чиханчин ответил, что в ведомстве надеются на как можно более быстрое решение по этому вопросу. «Мы уже знаем, как будем работать и если расчеты криптовалютой легализуют, и если их полностью запретят. Но нам нужно понимать правила игры»,— уточнил он.

Легализацию расчетов в криптовалютах поддерживает Минфин России. В ЦБ выступают против использования частной криптовалюты в платежах и расчетах. 17 ноября законопроект о майнинге криптовалют был внесен в Госдуму. 23 декабря министерство все-таки согласилось поддержать законопроект, но настояло на совместном с ЦБ согласовании нормативного акта об экспериментальном правовом режиме. Его одобрил ЦБ, но раскритиковал Минфин. Сейчас проект находится на стадии рассмотрения.

Эрдни Кагалтынов