Отменены торги по выбору проектировщика завода мотогондол под Воронежем

Министерство строительства Воронежской области отменило конкурс по выбору подрядчика для разработки проекта завода мотогондол в индустриальном парке «Масловский». Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 19,3 млн руб., источником финансирования выступал областной бюджет.

Согласно конкурсной документации, подрядчику было необходимо спроектировать производство подразделения Воронежского акционерного самолетостроительного общества (филиал ПАО «Ил») до 31 мая 2024 года. Долговечность строительных конструкций предприятия должна была составить не менее 50 лет. Также в документе нужно было указать необходимость использования материалов «преимущественно российского производства». Гарантия на работы — 60 месяцев со дня подписания акта приемки.

Соглашение о создании завода мотогондол между областным правительством и ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») было подписано в мае 2023 года. Планируется, что подразделение ВАСО будет возведено в 2026 году, в целом поэтапная реализация проекта продлится до 2028 года.

Предприятие может занять в индустриальном парке «Масловский» участок площадью 6,7 га. Ожидаемый объем вложений — 10,5 млрд руб. (первоначально оценивались в 6,4 млрд руб.). Власти рассчитывают на создание 1,1 тыс. рабочих мест (изначально ожидалось 500). Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона за 15 лет оцениваются в 5,6 млрд руб. Ожидается, что на производстве ежегодно будет выпускаться до 270 комплектов гондол для самых современных российских авиадвигателей (для самолетов Ил-96 и Ил-76, Superjet New и МС-21).

О первой версии инвестпроекта по созданию завода мотогондол под Воронежем читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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