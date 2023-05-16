Воронежские власти и ПАО «Ил» подписали соглашение о намерениях по созданию производства мотогондол за 6,4 млрд рублей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и управляющий директор ПАО «Ил» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» госкорпорации Ростех) Даниил Бренерман подписали соглашение о намерениях создать центр по производству мотогондол.

«Агрегаты для самолетов МС-21 и Superjet New начнем выпускать на территории индустриального парка ''Масловский''»,- прокомментировал документ Александр Гусев. Для реализации инвестпроекта планируется привлечение средств господдержки, а также внебюджетные инвестиции. Новый корпус планируется возвести в 2026 году. Ожидается создание более 500 рабочих мест, а налоговые поступления в консолидированный бюджет региона за 15 лет оцениваются в 5,6 млрд руб.

Подразделение местного авиазавода планируют создать за 6,4 млрд руб. Ранее ожидалось, что на производстве ежегодно будет выпускаться до 270 комплектов гондол для самых современных российских авиадвигателей (для самолетов Ил-96 и Ил-76, Superjet New и МС-21).

Владимир Зоркий

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