Стартовал поиск подрядчика для проектирования завода мотогондол под Воронежем

Министерство строительной политики Воронежской области объявило поиск подрядчика для разработки проекта завода мотогондол как подразделения ВАСО (филиал ПАО «Ил») в индустриальном парке «Масловский». Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 19,3 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет. Работы необходимо выполнить до 31 мая 2024 года.

Подрядчику предстоит спроектировать предприятие, долговечность строительных конструкций которого составит не менее 50 лет. Документ должен быть составлен так, чтобы для возведения объекта использовались материалы «преимущественно российского производства», следует из документации торгов. Гарантия на работы составит 60 месяцев со дня подписания акта приемки, однако это не ограничивает ответственность проектировщика за ненадлежащее выполнение работ, даже если это будет обнаружено в ходе строительства или при эксплуатации объекта.

Подрядчика планируется определить в ходе конкурса, заявки на участие в котором принимаются до 13 ноября, итоги будут подведены 21 ноября. Конкурсная комиссия в первую очередь будет учитывать выгодность ценового предложения (значимость критерия — 60%), во вторую — качественные, функциональные и экологические объекты закупки (30%), в третью — квалификация участников (10%).

Соглашение о создании завода мотогондол между областным правительством и ПАО «Ил» » (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию») было подписано в мае 2023 года. Планируется, что подразделение ВАСО будет возведено в 2026 году, в целом поэтапная реализация проекта продлится до 2028 года.

Предприятие может занять в индустриальном парке «Масловский» участок площадью 6,7 га. Ожидаемый объем вложений — 10,5 млрд руб. (первоначально оценивались в 6,4 млрд руб.). Власти рассчитывают на создание 1,1 тыс. рабочих мест (изначально ожидалось 500). Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона за 15 лет оцениваются в 5,6 млрд руб. Ожидается, что на производстве ежегодно будет выпускаться до 270 комплектов гондол для самых современных российских авиадвигателей (для самолетов Ил-96 и Ил-76, Superjet New и МС-21).

Инвестиционный проект в целом могут профинансировать в формате специального казначейского кредита из федерального фонда развития территорий. Также планируется привлечь средства из других форм государственной поддержки и «внебюджетные инвестиции».

О первой версии инвестпроекта по созданию завода мотогондол под Воронежем читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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