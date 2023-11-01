Главные новости за 1 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре возбудили уголовное дело против бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева. Его задержали с 500 граммами мефедрона при себе. Экс-спортсмену грозит пожизненный срок. При задержании Бугаев пытался скрыться от полицейских.

Все четыре полосы Яблоновского моста, соединяющего Краснодар с Тахтамукайским районом Адыгеи, открыли 1 ноября. Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев уверен, что проблему пробок это не решит из-за «бутылочного горлышка» на подъезде к нему.

Компания Dogma рассказала подробности своего проекта по строительству термального комплекса в Краснодаре. В нем появится термальный бассейн с рекой, грязевые ванны, сауна термальной йоги, комната соленого тумана, бассейн «мертвое море».

В Ейске начали выдавать ключи собственникам квартир, пострадавших от падения военного истребителя Су-34.

Суд арестовал строительную технику и недвижимость ООО «Вклад и Капитал» из Белореченска стоимостью 126 млн руб. в рамках рассмотрения иска компании «Инвестрой» Сергея Галицкого.

В Краснодарском крае при столкновении легковушки и большегруза погибли три человека.

Суд в Белореченске повторно вынес приговор массажисту Сергею Марину, обвиняемому в педофилии. Ранее приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.

Владелец российских активов спортивного ритейлера Decathlon — компания АРМ — запускает новую сеть спортивных магазинов Desport. В Краснодаре должны открыться два гипермаркета под этим брендом.

Минтуризма Карачаево-Черкесской республики и ОАО «РЖД» впервые запустили туристические поезда в регион из Краснодарского края и Ростовской области.

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