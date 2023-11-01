Полиция показала задержание в Краснодаре экс-футболиста сборной РФ с наркотиками

Полицейские опубликовали кадры задержания в Краснодаре экс-футболиста сборной РФ якобы с полкило мефедрона. Видео выложили в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, бывшего спортсмена Алексея Бугаева, проживающего в Москве, полицейские заметили на улице Калинина. Им показалось, что он вел себя подозрительно. При личном досмотре правоохранители обнаружили в его верхней одежде сверток с порошком. Экспертиза заключила, что в пакете почти 500 граммов производного N-метилэфедрона. На футболиста завели уголовное дело за сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере.

По словам спортсмена, он забрал наркотик из тайниковой закладки и планировал сбывать его в Сочи, где он находится в гостях у родственников.

В отношении спортсмена возбуждено административное дело за оказание сопротивления полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Его арестовали на семь суток. В судебном заседании Алексей Бугаев не отрицал, что пытался скрыться от полицейских.

Татьяна Ручкина

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