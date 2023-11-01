На Кубани при столкновении легковушки с КАМАЗом погибли три человека

В Краснодарском крае при столкновении легковушки и большегруза погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло 1 ноября. 39-летняя женщина-водитель «Лада Гранта» ехала из Армавира в сторону поселка Мостовского. Она превысила безопасную скорость, выехала на встречную полосу и столкнулась со встречным «КАМАЗом».

Виновница аварии и два ее пассажира погибли. Еще два пассажира — женщина и ребенок госпитализированы в ЦРБ Лабинска с травмами различной степени тяжести.

Татьяна Ручкина

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