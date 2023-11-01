На Кубани при столкновении легковушки с КАМАЗом погибли три человека
В Краснодарском крае при столкновении легковушки и большегруза погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло 1 ноября. 39-летняя женщина-водитель «Лада Гранта» ехала из Армавира в сторону поселка Мостовского. Она превысила безопасную скорость, выехала на встречную полосу и столкнулась со встречным «КАМАЗом».
Виновница аварии и два ее пассажира погибли. Еще два пассажира — женщина и ребенок госпитализированы в ЦРБ Лабинска с травмами различной степени тяжести.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram