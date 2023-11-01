В Краснодаре арестован подозреваемый в наркоторговле экс-футболист сборной РФ

Бывший футболист сборной России по футболу Алексей Бугаев арестован на семь суток в Краснодаре. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В отношении спортсмена возбуждено административное дело за оказание сопротивления полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Наказание вынес Прикубанский райсуд Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — отмечено в сообщении.

В судебном заседании Алексей Бугаев не отрицал, что пытался скрыться от полицейских.

В управлении МВД по Краснодару на данный момент «Ъ-Кубань» информацию не прокомментировали.

По информации новостных телеграм-каналов, 42-летний экс-футболист якобы был пойман с полкило мефедрона, возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Алексей Бугаев — российский футболист, защитник. Воспитанник московской ФШМ «Торпедо». Участник чемпионата Европы по футболу 2004 года в составе сборной России. В профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и другие клубы. Завершил футбольную карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram