Депутат Гусев заявил, что пробки на Яблоновском мосту не исчезнут после открытия

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев уверен, что пробки на Яблоновском мосту не исчезнут после официального открытия из-за «бутылочного горлышка» на подъезде к нему.

«Рано радоваться. Яблоновский мост через реку Кубань открыли, но не все так гладко. Во-первых, проезд скоро снова закроют и откроют только в конце ноября. Во-вторых, остается проблема с “бутылочным горлышком” на подъезде к мосту со стороны Республики Адыгея, где четыре полосы сходятся в две в туннеле под ж/д путями. А это обязательно вызовет заторы в будущем»,— написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрий Гусев отметил, что для решения этой проблемы требуется слаженная работа РЖД, Росавтодора и двух российских регионов — Краснодарского края и Республики Адыгеи. Соответствующие депутатские запросы направлены во все инстанции.

В РЖД уже сообщили, что считают возможным строительство автодорожной эстакады для увеличения пропускной способности трассы А-146 и готовы выдать под это технические условия. Но для этого необходима позиция правительства Адыгеи и понимание, за счет каких источников можно реализовать вышеуказанный проект.

Сегодня, 1 ноября, все четыре полосы Яблоновского моста, соединяющего столицу Кубани с Тахтамукайским районом Адыгеи, открыли в тестовом режиме.

Наталья Решетняк

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