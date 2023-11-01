В торговых центрах Краснодара вместо Decathlon откроют Desport
Владелец российских активов спортивного ритейлера Decathlon — компания АРМ — запускает новую сеть спортивных магазинов Desport. Об этом сообщили в компании.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
На сайте Desport анонсировано открытие двух магазинов в Краснодаре, они расположатся в торговых центрах OZ Молл и «Красная площадь». Еще один магазин откроется в ближайшем к кубанской столице городе — Ростове-на-Дону (ТЦ «Мегамаг»). Всего будет открыто 14 точек в регионах России, четыре — в Санкт-Петербурге и 14 — в Москве.
Название нового бренда Desport происходит от старофранцузского слова desport (развлечение).
Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon заявила о приостановке своей деятельности в России в марте 2022 года.
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