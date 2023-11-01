Из Краснодарского края впервые поедут туристические поезда в Карачаево-Черкесию

Минтуризма Карачаево-Черкесской республики и ОАО «РЖД» впервые запустили туристические поезда в регион из Краснодарского края и Ростовской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, кубанцы и ростовчане частые гости региона.

«Туристические поезда не прибывали в наш регион еще со времен Советского Союза, поэтому это событие имеет и историческое значение»,— отметил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

В 2023 году в республику запланированы два тура в формате «два дня и три ночи». Они будут включать экскурсии на горнолыжные курорты Домбай и Архыз. Поезда отправятся в регион 24 ноября и 8 декабря. Они будут курсировать в формате «отель на колесах». Посадка в Карачаево-Черкесию также предусмотрена на станции Невинномысская.

Татьяна Ручкина

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