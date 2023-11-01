Компания Галицкого арестовала имущество фирмы из Белореченска на 126 млн рублей

Арбитражный суд Кубани арестовал строительную технику и недвижимость ООО «Вклад и Капитал» из Белореченска стоимостью 126 млн руб. в рамках рассмотрения иска компании краснодарского предпринимателя Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой». Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

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Как следует из материалов дела, "Инвестстрой" обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием к "Вкладу и Капиталу" о взыскании задолженности в размере 53,9 млн руб., а также неустойки в размере 50 млн руб. и госпошлины. По информации системы «СПАРК-Интерфакс», поводом к иску стало неисполнение ответчиком договоров поставки.

В ходе рассмотрения дела «Инвестстрой» заявил ходатайство о наложении ареста в пределах суммы исковых требований на принадлежащие ответчику денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках, а также на движимое и недвижимое имущество, в том числе переданное «Вкладу и Капиталу» по спорным договорам.

Кубанский арбитраж ходатайство удовлетворил, наложив арест на имущество стоимостью 126,8 млн руб.

Арестованы автобетоносмесители (на базе «КАМАЗ»), самосвалы (Mercedes-Benz Actros 3341K) полуприцеп-цистерна, погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, автомобили и фургоны, бытовки, а также другая строительная техника и оборудование (всего 74 объекта движимого имущества).

Кроме того, суд запретил Росреестру осуществлять регистрационные сделки в отношении 99,9-процентных долей ответчика в уставном капитале ООО «ИнертЮг» и ООО «Компания Империя 2», а также земельного участка и здания в Белореченске, принадлежащих "Вклад у Капиталу".

Данное определение об аресте ответчик оспорил, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял жалобу к производству. Ее рассмотрение назначено на 7 декабря.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вклад и Капитал» зарегистрировано в Белореченске в 2017 году, владельцем фирмы является Татьяна Певтулиди. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2022 году фирма показала доход в размере 73,5 млн руб. ООО «ИнертЮг» и ООО «Компания Империя 2», 99,9-процентными долями которых владеет «Вклад и Капитал», занимаются разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина. По информации «СПАРКа», эти доли уже обременены залогом в пользу «Инвестстроя» с 2019 года.

Михаил Волкодав

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