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Коммерсантъ FM
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Лес для СВО распилили в Москве

Чиновник арестован за махинации с пиломатериалами для войск в Донбассе

Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищениях средств Минобороны, выделенных на нужды специальной военной операции (СВО), следствие проверяет контракты на сумму более 1 млрд руб., заключенные между ООО «ИФК "РНГС Капитал"» и военным ведомством. По данным “Ъ”, речь в них идет о поставках коммерческой фирмой пиломатериалов для строительства фортификационных сооружений, в том числе окопов и блиндажей, в зоне СВО. Обвиняемыми по делу проходят арестованные Басманным судом замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов и гендиректор ООО «ИФК "РНГС Капитал"» Дмитрий Левченко.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации госконтракта между Минобороны и ООО «ИФК "РНГС Капитал"» было возбуждено 2 октября 2023 года 517-м военным следственным отделом СКР. Основанием стали материалы, собранные в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД России. Как установили оперативники, в октябре прошлого года возглавляемая Дмитрием Левченко компания выиграла 60-миллионный тендер на поставку для Минобороны древесины. Весь материал был отправлен в зону СВО, где использовался для строительства окопов, блиндажей и прочих укреплений. Однако, изучив документацию, контрразведчики и полицейские пришли к выводу, что стоимость поставленных Минобороны пиломатериалов была сильно завышена и никак не соответствовала рыночным ценам. По предварительным подсчетам, только при реализации этого контракта бюджету был нанесен ущерб на сумму 27 млн руб.

В махинациях уличили замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимира Шишова, который курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд СВО, а также гендиректора ООО «ИФК "РНГС Капитал"» Дмитрия Левченко. Отметим, что до прихода в Минобороны господин Шишов был заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. Оттуда в связи с переходом на новую должность в Минобороны он уволился в октябре 2018 года. Через полтора года после этого указом президента 41-летнему чиновнику Минобороны было присвоено звание действительного государственного советника Российской Федерации третьего класса, что соответствует воинскому званию генерал-майора.

Не менее интересен и второй фигурант этого уголовного дела. По данным “Ъ”, Дмитрий Левченко является сыном бизнесмена Эдуарда Левченко, в прошлом помощника вице-спикера Госдумы Андрея Исаева. В бизнес-кругах Левченко-старший также известен как решальщик, выдававший себя за генерала ФСБ. Впрочем, в многочисленных уголовных делах, в том числе о выводе за границу по так называемой молдавской схеме миллиардов долларов, он фигурировал, как правило, в качестве свидетеля. Однако в 2016 году Левченко-старший все же угодил за решетку. За $250 тыс. он взялся посодействовать руководству банка «Ренессанс» в возбуждении уголовного дела о хищении из кассы этого кредитного учреждения более полумиллиарда рублей. Впрочем, впоследствии возбуждение уголовного дела было признано незаконным, и Эдуарда Левченко арестовали за мошенничество. В сентябре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 6,5 года лишения свободы. После освобождения Левченко-старший, по некоторым данным, уехал за границу.

Его сын Дмитрий Левченко новым учредителем образованного в 2015 году столичного ООО «ИФК "РНГС Капитал"» стал в 2019 году. А еще через три года занял в этой фирме должность генерального директора. По данным сотрудников правоохранительных органов, произошло это после того, как весной 2022 года Левченко-младший познакомился с Владимиром Шишовым. В этой связи следствие не исключает, что именно тогда между чиновником Минобороны и коммерсантом возник преступный умысел на хищение бюджетных средств. Во всяком случае, начиная с прошлого года дела компании Дмитрия Левченко, занимающейся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, а также распиловкой и строганием древесины, резко пошли в гору. Так, если с момента основания и до 2021 года включительно компания фактически не имела доходов, то по итогам 2022 года в официальных отчетах фигурирует прибыль в сумме более 312 млн руб.

Весьма вероятно, что связано это может быть как раз с контрактами, заключенными с Минобороны. А таковых ООО «ИФК "РНГС Капитал"» после начала СВО заключило с Минобороны, по некоторым данным, более чем на 1 млрд руб. Сейчас все они являются предметом пристального внимания следствия. А учитывая резонанс этого дела, совершенно очевидно, что в ближайшее время оно будет передано из следственного отдела в главное военное следственное управление СКР.

Между тем не признающих своей вины Владимира Шишова и Дмитрия Левченко Басманный суд по ходатайствам следствия отправил в СИЗО. Адвокаты обоих фигурантов уже обжаловали избранную их клиентам меру пресечения. Получить от них комментарии “Ъ” не удалось.

Олег Рубникович

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