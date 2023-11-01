«РИА Новости»: после драки с подростками из движения «Редан» возбуждено дело

Управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело по статье хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после массовой драки на автопарковке торгового центра «Авиапарк». «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщает, что среди пострадавших были подростки из движения «Редан».

«Трое несовершеннолетних задержаны в порядке ст. 91 УПК. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения»,— пишет СКР в своем Telegram-канале.

В следственном комитете добавили, что группа подростков избила сверстников в торговом центре 29 октября. СКР продолжает устанавливать других участников массовой драки.

Субкультура «ЧВК "Редан"» вдохновлена японской мангой Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан». Ее фанаты носят символику группировки из манги — белого паука с цифрой 4.

В феврале в России прошла серия столкновений подростков разных субкультур. МВД и СКР расследовали уголовные дела, возбужденные после массовых драк с участниками «Редана». Полиция и Росгвардия проводили массовые задержания подростков в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других городов. Нескольких представителей «Редана» суд отправил под домашний арест.

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Петр Бузлаев