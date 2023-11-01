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Коммерсантъ FM
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Минпромторг: дефицита российских чипов для загранпаспортов не ожидается

В министерстве промышленности и торговли России сообщили, что рисков возникновения дефицита российских чипов для биометрических загранпаспортов, с которым страна столкнулась в феврале текущего года, нет.

«Рисков нет: производство идет, все заказы выполняются полностью. Как вы знаете, заявки на получение загранпаспортов с 1 июня снова принимаются, очередей и проблем нет»,— сообщил «РИА Новости» замглавы ведомства Василий Шпак.

В начале февраля 2023 года «Госуслуги» остановили прием заявлений на получение заграничных паспортов РФ нового образца. В «Гознаке» сообщили, что проблемы с выпуском и изготовлением документов нового образца возникли из-за недостатка необходимых микросхем. 11 апреля 2023 года гендиректор завода «Микрон» (ключевой российский поставщик чипов) Гульнара Хасьянова сообщила, что предприятие нашло замену использующихся иностранных материалов. 1 июня МВД России сообщило, что прием заявлений на загранпаспорта с электронным носителем информации возобновлен.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Чипы заместятся для карт».

Александр Кислов

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