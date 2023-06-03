Чипы заместятся для карт

В Минпромторге пообещали полностью импортозаместить чипы для платежных карт к концу 2024 года. С таким заявлениям выступил замглавы ведомства Василий Шпак. По его словам, отечественные производители «Микрон» и "НМ-Тех» смогут удовлетворить спрос российских банков на 100%. Сейчас многие кредитные организации заявляют о нехватке микросхем для карт. Аналогичные сложности в феврале возникла и с поставками чипов для загранпаспортов. «Гознак» указывал на то, что «Микрон» не успевал производить нужное количество комплектующих в срок. Но, как на днях писал “Ъ”, завод сменил европейское и американское оборудование на китайское и белорусское и сейчас наращивает выпуск микросхем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Точно так же «Микрон» сможет заместить и чипы для банковских карт, не сомневается директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев:

«Недавно у нас были некоторые перебои с поставкой чипов для десятилетних загранпаспортов. И вроде это подавалось, как какая-то сложная проблема, но и Минпромторг говорил, что ситуация временная, и "Микрон". И сейчас проблем решена. Если здесь получилось, то можно, наверное, верить, что и ситуацию с банковскими картами урегулируют. И в цифровых паспортах российское производство налажено. Что касается карт, да, в основном чипы идут по параллельному импорту. Он всегда дороже прямого и сильно зависит от логистики, от того как будет производиться перевод денег».

В июле 2022 года на фоне дефицита чипов Сбербанк сообщил, что компании пришлось «выковыривать» их из старых карт и вставлять в новые. По словам представителей кредитной организации, это помогло сэкономить 1 млрд руб. Речь шла о картах, которые не были активированы. Решить проблему с дефицитом чипов поможет не только импортозамещение, полагает IT-эксперт и главный редактор vilianov.com Сергей Вильянов:

«Этот чип достаточно стандартный. Его производство давным-давно освоили в Китае. Карты "Мир" полностью совместимы с этим железом, поэтому, когда произошел массовый переход на них, то никаких трудностей не возникло. Плюс уже значительная часть пользователей переезжает на платеж смартфоном, потому что MirPay работает практически на всех смартфонах с Android и физическая карта становится не очень-то и нужной.

То есть можно выпустить карту в кабинете банка, и тут же начать ей платить. Банки сейчас активно выпускают разнообразные стикеры. Но есть еще возможность совершать платежи по QR-коду, СБП, то есть очень массово внедряется. Тем более что многие розничные сети, думаю, что не без поддержки платежной системы "Мир", предлагают очень выгодные условия, оплаты именно по QR-коду. Там есть дополнительный кешбэк, скидки. Получается, что сейчас, как это ни парадоксально, физическая карта нужна только консервативным пользователям старшего возраста и владельцам iPhone. Потребность в чипах именно сокращается, а не растет».

В «Микроне» “Ъ FM” сообщили, что спрос на чипы существенно вырос в разных отраслях. И сейчас завод работает в усиленном режиме. Несмотря на это, как в конце мая писал “Ъ”, многие контракты уже просрочены. В результате «Микрон» получил иски на сотни миллионов рублей. В том числе от производителей банковских карт «Алиот» и «Орен Кард». Однако во втором случае стороны договорились об отсрочке поставки до 30 ноября 2023 года.

Сейчас Минпромторг пытается согласовать аналогичную схему с другими производителями, чтобы избежать новых исков. В ведомстве хотят растянуть сроки поставок еще на год. Есть риск, что со всеми задачами «Микрон» в итоге не справится, говорит гендиректор аналитического агентства TelecomDail Денис Кусков:

«Сделать это будет непросто. И у "Микрона", и у других компаний, которые работают в России, есть большая проблема — это открытие производств и запуск части производств, связанных с поиском дополнительного оборудования. Выпускать достаточно небольшое количество сейчас могут все. А вот произвести крупную партию как базовых станций, так и процессоров "Байкал", "Эльбрус", которые, замечу, спустя полтора года после ухода из Тайваня до сих пор не выпускаются в России. У нас нет собственного или импортного оборудования, его или не достать или недостаточно. Поэтому периодически могут возникать проблемы как с такими мелкими вопросами, связанными с выпуском 10-летних карт, имею в виду заграничные паспорта, так и с более весомыми».

В прошлом году в «Микроне» заявили о планах расширить производство к 2025 году. Речь шла об обработке кремниевых пластин для выпуска чипов. Предприятие собирается увеличить объемы производства вдвое — до 6 тыс. в месяц. По оценкам Микрона, на это потребуется 10 млрд руб. Тем не менее даже в этом случае, по оценкам аналитиков, дефицит сохранится. В конце 2022 года “Ъ” писал, что спрос на такие чипы значительно выше — ежемесячно требуется около 30 тыс. микросхем.

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Анна Маргулис