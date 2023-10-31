Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директор больницы сообщил о 50 погибших при ударе по Джабалии в секторе Газа

Минздрав сектора Газа сообщил на странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ), что в результате удара по гражданской инфраструктуре в городе Джабалия в секторе Газа погибли и были ранены суммарно более 100 человек. Они доставлены в больницу «Индонезия» на севере сектора Газа. Директор больницы Атеф аль-Кахлут рассказал телеканалу «Аль-Джазира», что в настоящее время погибшими числятся более 50 человек, подсчет жертв все еще ведется.

Фото: Anas al-Shareef, Reuters

Фото: Anas al-Shareef, Reuters

По данным МВД сектора Газа, которые передает телеканал «Аль-Арабия», армия Израиля атаковала жилой сектор с беженцами в Джабалии шестью снарядами, каждый из которых содержал тонну взрывчатки. МВД сообщает, что в общей сложности в результате атак на дома беженцев в Джабалии были убиты более 400 человек. Израильские военные это не комментировали.

Последняя атака на Джабалию произошла 23 октября, тогда телеканал «Аль-Джазира» сообщал о 30 погибших и 27 раненых, а также о разрушении двух жилых зданий и двух мечетей.

По последним данным местного Минздрава, в секторе Газа с 7 октября погибли 8525 человек. Сегодня, 31 октября, официальный представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что число погибших детей в регионе превысило 3,4 тыс. По данным израильских властей, погибли более 1,4 тыс. человек, ранены — более 5,5 тыс.

Подробнее о палестино-израильском конфликте в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...