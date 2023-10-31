Директор больницы сообщил о 50 погибших при ударе по Джабалии в секторе Газа

Минздрав сектора Газа сообщил на странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ), что в результате удара по гражданской инфраструктуре в городе Джабалия в секторе Газа погибли и были ранены суммарно более 100 человек. Они доставлены в больницу «Индонезия» на севере сектора Газа. Директор больницы Атеф аль-Кахлут рассказал телеканалу «Аль-Джазира», что в настоящее время погибшими числятся более 50 человек, подсчет жертв все еще ведется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anas al-Shareef, Reuters Фото: Anas al-Shareef, Reuters

По данным МВД сектора Газа, которые передает телеканал «Аль-Арабия», армия Израиля атаковала жилой сектор с беженцами в Джабалии шестью снарядами, каждый из которых содержал тонну взрывчатки. МВД сообщает, что в общей сложности в результате атак на дома беженцев в Джабалии были убиты более 400 человек. Израильские военные это не комментировали.

Последняя атака на Джабалию произошла 23 октября, тогда телеканал «Аль-Джазира» сообщал о 30 погибших и 27 раненых, а также о разрушении двух жилых зданий и двух мечетей.

По последним данным местного Минздрава, в секторе Газа с 7 октября погибли 8525 человек. Сегодня, 31 октября, официальный представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что число погибших детей в регионе превысило 3,4 тыс. По данным израильских властей, погибли более 1,4 тыс. человек, ранены — более 5,5 тыс.

Подробнее о палестино-израильском конфликте в материале «Ъ» «Война за кто кого».