В секторе Газа сообщили о гибели 30 человек при обстреле лагеря беженцев
Не меньше 30 человек погибли, 27 получили ранения при обстреле лагеря беженцев в городе Джабалия, передает Al Jazeera данные местных сил гражданской обороны. Утверждается, что Израиль нанес удар по двум зданиям. Кроме того, разрушены две мечети.
Большинство из погибших — женщины и дети. В больницах сообщили о проблемах с оказанием помощи пострадавшим из-за нехватки лекарств и медицинского оборудования. Израиль не комментировал информацию.
Израильские бомбардировки сектора Газа продолжаются больше двух недель после атаки палестинского движения «Хамас» 7 октября на израильскую территорию. Жертвами войны стали 4,7 тыс. человек в секторе Газа, 1,4 тыс. — в Израиле, больше 90 — на Западном берегу. Пострадали 14,3 тыс., 4,9 тыс., и 1,7 тыс. соответственно. Агентства ООН констатировали катастрофическую ситуацию в анклаве.
О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «"Хезболла" готовит второй фронт».
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
7 октября группировка «Хамас» нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля. Следом боевики вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее полноценной войной и поручил провести широкую мобилизацию резервов. Кадры с места событий — в фотогалерее «Ъ».