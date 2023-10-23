В секторе Газа сообщили о гибели 30 человек при обстреле лагеря беженцев

Не меньше 30 человек погибли, 27 получили ранения при обстреле лагеря беженцев в городе Джабалия, передает Al Jazeera данные местных сил гражданской обороны. Утверждается, что Израиль нанес удар по двум зданиям. Кроме того, разрушены две мечети.

Большинство из погибших — женщины и дети. В больницах сообщили о проблемах с оказанием помощи пострадавшим из-за нехватки лекарств и медицинского оборудования. Израиль не комментировал информацию.

Израильские бомбардировки сектора Газа продолжаются больше двух недель после атаки палестинского движения «Хамас» 7 октября на израильскую территорию. Жертвами войны стали 4,7 тыс. человек в секторе Газа, 1,4 тыс. — в Израиле, больше 90 — на Западном берегу. Пострадали 14,3 тыс., 4,9 тыс., и 1,7 тыс. соответственно. Агентства ООН констатировали катастрофическую ситуацию в анклаве.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «"Хезболла" готовит второй фронт».

Леонид Уварчев