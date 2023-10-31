Йеменские хуситы нанесли удары по Израилю в поддержку палестинцев

Представитель правящего на Севере Йемена мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что хуситы нанесли три серии ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами по территории Израиля. Сегодня, 31 октября, по словам господина Сариа, был нанесен третий удар из этой серии по израильской территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters, / Reuters Фото: Reuters, / Reuters

«Мы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника на оккупированных территориях. Мы подтверждаем, что эта операция является третьей операцией в поддержку наших угнетенных братьев в Палестине»,— сообщил представитель йеменских хуситов, его слова приводит masirahtv.

Представитель «Ансар Аллах» также пообещал, что хуситы будут и дальше «наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками, пока не прекратится израильская агрессия». По словам Яхья Сариа, удары начали наноситься с начала военного конфликта между Израилем и «Хамасом» 7 октября.

27 октября ПВО Египта сбили два дрона над Синайским полуостровом. Они были выпущены из южного района Красного моря на север. Один из дронов был атакован за пределами Египта. Второй упал в пограничном с Израилем городе Таба. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тогда сообщала, что упавший в Табе беспилотник запустили хуситы.

Об израильско-палестинском конфликте — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Анастасия Ларина