Йеменские хуситы нанесли удары по Израилю в поддержку палестинцев
Представитель правящего на Севере Йемена мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что хуситы нанесли три серии ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами по территории Израиля. Сегодня, 31 октября, по словам господина Сариа, был нанесен третий удар из этой серии по израильской территории.
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«Мы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника на оккупированных территориях. Мы подтверждаем, что эта операция является третьей операцией в поддержку наших угнетенных братьев в Палестине»,— сообщил представитель йеменских хуситов, его слова приводит masirahtv.
Представитель «Ансар Аллах» также пообещал, что хуситы будут и дальше «наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками, пока не прекратится израильская агрессия». По словам Яхья Сариа, удары начали наноситься с начала военного конфликта между Израилем и «Хамасом» 7 октября.
27 октября ПВО Египта сбили два дрона над Синайским полуостровом. Они были выпущены из южного района Красного моря на север. Один из дронов был атакован за пределами Египта. Второй упал в пограничном с Израилем городе Таба. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тогда сообщала, что упавший в Табе беспилотник запустили хуситы.
Об израильско-палестинском конфликте — в материале «Ъ» «Война за кто кого».