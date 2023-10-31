X поделили оценку

Стоимость соцсети X (бывший Twitter) упала более чем в два раза за год после покупки Илоном Маском. Сейчас она оценивается в $19 млрд, пишет журнал Fortune со ссылкой на источники и скриншот письма, разосланного сотрудникам. Информацию подтверждают Bloomberg и Financial Times. В конце октября прошлого года бизнесмен приобрел компанию за $44 млрд. Как уточняет Fortune, новая оценка дана из расчета стоимости одной акции X, которую получает сотрудник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters

В середине июля Маск также сообщал о падении доходов от рекламы на 50% и большой долговой нагрузке. Чтобы исправить положение, бизнесмен планирует сделать X конкурентом видеохостингу YouTube и соцсети для делового общения LinkedIn. В чем причина падения стоимости компании? Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов считает, что цена X снизилась не по вине Маска:

«Оценка X в диапазоне $19-25 млрд может быть связана с тем, что с момента покупки Twitter Маском рынок рекламы, а это основной источник выручки компании, сильно просел и в США, и во всем мире. Стоимость показа рекламы упала из-за того, что конкуренция снизилась, многие рекламодатели урезали бюджеты на продвижение в связи с оптимизацией издержек.

Как мы видим по аналогам типа Snap, Pinterest и так далее, а первый по объему аудитории хоть как-то сопоставим, у многих снизилась капитализация. У того же Snap, например, более чем в два раза. Не могу сказать, что тут проблема в действиях Илона Маска, он развивает социальную сеть в достаточно правильном направлении, но играет роль внешний фактор в виде рекламодателей.

Важный вопрос состоит в том, когда рекламный рынок начнет восстанавливаться. Нужно, чтобы в этот период X не растерял подписчиков, а, наоборот, набрал как можно больше активных пользователей, которые по мере восстановления рынка рекламы поспособствуют тому, чтобы оценка Twitter была больше, чем в момент покупки Илоном Маском. Что касается ряда его идей, все-таки Twitter — это отдельная история, история коротких текстовых сообщений, причем в основном лидеров мнений.

Мы видели, как конкуренты пытаются сделать что-то аналогичное, но у них не особо получается, если судить по цифрам. Если компания будет двигаться в направлении коротких видео, возможно, это станет дополнительным толчком для развития, поскольку это сейчас популярно, туда уходят много работодателей. По поводу каких-то других инициатив пока говорить рано».

После покупки Twitter Маск, например, ввел платную подписку. А в конце июля предприниматель переименовал соцсеть в X. Также он уволил 80% сотрудников в целях экономии — их число сократилось до 1,5 тыс. Возможно, преобразования, которые провел Маск, негативно отразились на стоимости соцсети на текущий момент, но в долгосрочной перспективе они могут оказаться эффективными, считает управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава:

«Илон Маск приобретал Twitter в какой-то степени на пике стоимости, еще и заплатил премию к справедливой цене, как это обычно бывает, когда покупают контрольный пакет очень влиятельной компании.

Сейчас же ввиду преобразований финансовые показатели не лучшие. Плюс рынок не благоволит инвестициям в публичный сектор, тем более что данная оценка подготовлена не для сделки, это некий расчет для выпуска акций сотрудникам. Часто среди работников действительно распределяют акции с неким дисконтом, чтобы они видели возможный апсайд.

Не думаю, что Илон Маск был бы готов сейчас продать контрольный пакет X за $19 млрд. Его действия продиктованы другой бизнес-логикой, если сравнивать с предыдущими менеджерами. Они жили в парадигме публичной компании: стараемся избегать шагов, которые могут вызвать краткосрочное падение акций. Илон Маск же стратег, его не так уж и волнует, что происходит с бизнесом сейчас, если он видит среднесрочную или долгосрочную цель».

Значительная часть рекламодателей после прихода Маска покинула соцсеть, сообщали СМИ. Некоторые из них опасались, что количество сомнительного контента увеличится из-за смягчения модерации. Других же возмутил уход предыдущего топ-менеджмента.

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Сабина Адлейба