Х присматривается к дейтингу

Бывший Twitter может стать сайтом знакомств и платежным сервисом. Илон Маск хочет превратить соцсеть Х в дейтинговую площадку и цифровой банк. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на участников собрания компании. 27 октября состоялась корпоративная видеоконференция в честь годовщины покупки Маском Twitter. Там предприниматель высказал новые идеи дальнейшего развития платформы. Однако, как именно они будут осуществляться, пока не известно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Если соцсеть добавит дейтинговую функцию как дополнение к основной концепции, это может пойти ей на пользу, говорит продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Илон Маск пытается различными способами создать вокруг себя какой-то хайп, вернуть былую славу Twitter. Если мы возьмем тот же самый "ВКонтакте", у них тоже есть "VK Знакомства". Хорошо, если социальная сеть может давать пользователям больше возможностей для коммуникации, эта история может работать. Если в Х смогут это ввести как дополнительное плечо, то, конечно же, им это добавит аудиторию и, главное, увеличит вовлеченность.

Так как у нас самая большая вовлеченность аудитории, да и в принципе по контенту видно, это взаимоотношения мужчин и женщин. Но полностью переделывать Х под какой-то сайт знакомств, это, конечно же, очень своеобразное решение. Любое кардинальное изменение продукта, неважно положительное оно или отрицательное, все равно это отток аудитории.

Как можно, вообще, оценить эффективность действий Илона Маска в рамках новой соцсети? Преобразование, которое он проводит, не очень получается, потому что изменения на первый взгляд для пользователей дико странные. Мне кажется, для него это, наверное, больше эксперимент в рамках огромной аудитории. Х не сделал чего-то невероятного в мире социальных сетей, что бы делало его вторым TikTok, нет».

За год владения соцсетью Илон Маск потерял 30% активных пользователей Twitter, пишет The Washington Post. Анализ также показал, что за это время сильно возросло количество подписчиков на консервативных и правых аккаунтах площадки. Любые изменения в концепции работы соцсети сейчас не будут лишними, считает ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов:

«Илон Маск много всего говорил про трансформацию Twitter, и вполне возможно, что это очередная идея, рассчитанная на привлечение внимания. Но в то же время надо понимать, что концепция Twitter изначально была довольно ущербной. Компания долго-долго проедала деньги инвесторов и в итоге стала собственностью Маска не потому, что он хотел купить ценный актив, а просто потому, что Twitter уже валялся на земле, его можно было просто поднять. Поэтому все, что можно изменить в Х, не пойдет ему во вред. Twitter мертв. Любители крупных форматов ушли в другие соцсети. Telegram набирает обороты. Twitter с его ограничениями на размер поста абсолютно не имеет смысла.

Я не удивлюсь, если внутри соцсети существовала собственная маленькая фабрика ботов, которые генерировали трафик. Потому что резкое падение на треть — это очень много, так не бывает в реальном мире, спад происходит более плавно. Я подозреваю, что просто накрутку отключили, и стало все так, как было на самом деле».

С момента покупки Twitter Илон Маск обновил состав сотрудников, сменил название и логотип. Самыми громкими преобразованиями стали введение платной подписки с премиум-функциями и недавнее ограничение количества постов, которые можно увидеть за сутки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова