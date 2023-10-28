Х присматривается к дейтингу
Как Илон Маск собирается преобразовать свою соцсеть
Бывший Twitter может стать сайтом знакомств и платежным сервисом. Илон Маск хочет превратить соцсеть Х в дейтинговую площадку и цифровой банк. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на участников собрания компании. 27 октября состоялась корпоративная видеоконференция в честь годовщины покупки Маском Twitter. Там предприниматель высказал новые идеи дальнейшего развития платформы. Однако, как именно они будут осуществляться, пока не известно.
Фото: Carlos Barria / Reuters
Если соцсеть добавит дейтинговую функцию как дополнение к основной концепции, это может пойти ей на пользу, говорит продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:
«Илон Маск пытается различными способами создать вокруг себя какой-то хайп, вернуть былую славу Twitter. Если мы возьмем тот же самый "ВКонтакте", у них тоже есть "VK Знакомства". Хорошо, если социальная сеть может давать пользователям больше возможностей для коммуникации, эта история может работать. Если в Х смогут это ввести как дополнительное плечо, то, конечно же, им это добавит аудиторию и, главное, увеличит вовлеченность.
Так как у нас самая большая вовлеченность аудитории, да и в принципе по контенту видно, это взаимоотношения мужчин и женщин. Но полностью переделывать Х под какой-то сайт знакомств, это, конечно же, очень своеобразное решение. Любое кардинальное изменение продукта, неважно положительное оно или отрицательное, все равно это отток аудитории.
Как можно, вообще, оценить эффективность действий Илона Маска в рамках новой соцсети? Преобразование, которое он проводит, не очень получается, потому что изменения на первый взгляд для пользователей дико странные. Мне кажется, для него это, наверное, больше эксперимент в рамках огромной аудитории. Х не сделал чего-то невероятного в мире социальных сетей, что бы делало его вторым TikTok, нет».
За год владения соцсетью Илон Маск потерял 30% активных пользователей Twitter, пишет The Washington Post. Анализ также показал, что за это время сильно возросло количество подписчиков на консервативных и правых аккаунтах площадки. Любые изменения в концепции работы соцсети сейчас не будут лишними, считает ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов:
«Илон Маск много всего говорил про трансформацию Twitter, и вполне возможно, что это очередная идея, рассчитанная на привлечение внимания. Но в то же время надо понимать, что концепция Twitter изначально была довольно ущербной. Компания долго-долго проедала деньги инвесторов и в итоге стала собственностью Маска не потому, что он хотел купить ценный актив, а просто потому, что Twitter уже валялся на земле, его можно было просто поднять. Поэтому все, что можно изменить в Х, не пойдет ему во вред. Twitter мертв. Любители крупных форматов ушли в другие соцсети. Telegram набирает обороты. Twitter с его ограничениями на размер поста абсолютно не имеет смысла.
Я не удивлюсь, если внутри соцсети существовала собственная маленькая фабрика ботов, которые генерировали трафик. Потому что резкое падение на треть — это очень много, так не бывает в реальном мире, спад происходит более плавно. Я подозреваю, что просто накрутку отключили, и стало все так, как было на самом деле».
С момента покупки Twitter Илон Маск обновил состав сотрудников, сменил название и логотип. Самыми громкими преобразованиями стали введение платной подписки с премиум-функциями и недавнее ограничение количества постов, которые можно увидеть за сутки.
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