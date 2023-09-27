«А нужны ли пользователям новые опции, к тому же за деньги?»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассуждает о том, готовы ли пользователи платформы платить за функцию аудио- и видеозвонков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Социальная сеть X (бывший Twitter) намерена дать доступ к будущей функции звонков только владельцам платных аккаунтов. Воспользоваться аудио- и видеосвязью смогут лишь подписчики X Premium, ранее известной как Twitter Blue. Комментарий, который это подтверждает, отыскал в коде приложения Крис Мессина, изобретатель хештега.

Он и поделился находками уже на другой платформе микроблогов — Threads, принадлежащей запрещенной в России компании Meta. Одно из своих сообщений о новых функциях звонков Мессина прокомментировал так: «А, и вы, конечно, должны будете заплатить за эту фичу, потому что Skype мертв».

Согласно другим описаниям, которые разработчики оставили в коде, принимать аудио- и видеозвонки юзеры смогут от других верифицированных пользователей X из тех, на кого они подписаны, или от контактов из адресной книги.

Ранее генеральный директор платформы Линда Яккарино подтвердила появление видеозвонков в рамках смены статуса сервиса на «приложение для всего». Новые подробности открылись только после небольшого изучения кода приложения со стороны. И ключевой вопрос теперь, а нужны ли пользователям X новые опции, к тому же за деньги? Оправдывают ли они необходимость подписки?

Пока действия бывшего Twitter выглядят неубедительно. Таким выводом на основе независимых исследований делится TechCrunch. Платформа Илона Маска продала около 1 млн подписок. Напомню, по заверениям самого владельца, активных пользователей в приложении X ежемесячно насчитывается 550 млн человек.

Для сравнения: премиум-подписка Snapchat+ уже преодолела отметку в 5 млн пользователей. Одновременно с этим подписка Meta Verified, по прогнозам аналитиков, к началу следующего года доберется до значения в 12 млн.