Главные новости к утру 31 октября
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о старте третьего этапа войны с «Хамасом». Этот этап предполагает расширение сухопутной военной операции. О ситуации в регионе
В Совете Безопасности ООН прошло заседание по ситуации на Ближнем Востоке. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН Филипп Лаззарини заявил, что 70% убитых в секторе Газа — это женщины и дети и это не может считаться сопутствующими потерями. Постпред РФ Василий Небензя назвал происходящее в анклаве гуманитарной катастрофой библейского масштаба. Он обвинил Израиль и США в желании истребить жителей Газы или выдавить их из сектора. Израильские дипломаты на заседании надели желтые звезды и обещали носить их, пока Совбез не осудит «Хамас».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре на фоне высоких цен. По прогнозам аналитической компании Kpler, морские отгрузки российской нефти могут вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки относительно октября, достигнув рекордных значений с мая этого года. Подробнее
Крупнейший железнодорожный оператор перевозок лесных грузов «Транслес» купил частного оператора WTG с 5 тыс. единиц подвижного состава, выяснил «Ъ». Стоимость приобретенного парка, по оценкам аналитиков, могла составить до 10 млрд руб., но сделка, вероятно, проходила со скидкой. О сделке
США сравнили беспорядки в Дагестане с еврейскими погромами в Российской империи. Белый дом отверг причастность Запада. Посол РФ в США Анатолий Антонов воспринял комментарий Вашингтона как «попытку расшатать этноконфессиональное единство РФ». Президент Израиля Ицхак Герцог назвал беспорядки в Дагестане контролируемым антисемитизмом.
Вендор программного обеспечения для банков «Диасофт» может провести публичное размещение акций на Московской бирже, узнал «Ъ». Об IPO
Одна из крупнейших страховых компаний, ВСК, начала продавать отдельные полисы страхования от падения боевых дронов и БПЛА, выяснил «Ъ». Другие крупные игроки, запустившие страхование от подобных рисков, не планируют выделять его в отдельный полис. О полисах
Лионель Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч». О награждении
О предстоящих 31 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».