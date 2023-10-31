Посол РФ назвал комментарии США о беспорядках в Дагестане желчной реакцией

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления Белого дома насчет беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он воспринял их как «попытку расшатать этноконфессиональное единство РФ». Представители Белого дома и Госдепартамента США ранее сравнили произошедшее с еврейскими погромами.

«Рассматриваем желчную реакцию администрации и местных СМИ на события в Махачкале не иначе как попытку расшатать этноконфессиональное единство РФ. Здесь, видимо, остались разочарованы тем, что российские органы правопорядка сумели нейтрализовать инспирированные извне риски дестабилизации обстановки»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Дипломат отметил, что действия, «направленные на подрыв конституционного строя... межнационального и межрелигиозного согласия» обречены на провал. Он посоветовал Вашингтону озаботиться безопасностью своих граждан, которые среди прочего страдают от «эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».

Представители Белого дома и Госдепартамента США Джон Кирби и Мэттью Миллер на разных брифингах сравнили беспорядки в аэропорту в Махачкале с еврейскими погромами в Российской империи. Господин Кирби отверг причастность к этим событиям Запада, господин Миллер призвал привлечь участников беспорядков к ответственности.

Антисемитские выступления прошли на прошлой неделе в Махачкале, Хасавюрте, Черкесске и Нальчике. В Махачкале протестующие ворвались в аэропорт, его работа была временно приостановлена. Пострадали больше 20 человек. Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию в Дагестане, заявил, что Украина «под руководством своих западных покровителей пытается инспирировать погромы в России».

О расследовании дела о беспорядках — в материале «Ъ» «Беспорядки взял на себя центр».

Леонид Уварчев