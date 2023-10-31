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Коммерсантъ FM
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Банковский софт попробует силы на бирже

В «Диасофте» задумались об IPO

Вендор программного обеспечения для банков «Диасофт» может провести публичное размещение акций на Московской бирже, утверждают источники “Ъ”. Проведение IPO технологическими компаниями в 2023 году становится трендом, успех которого укрепило недавнее IPO группы «Астра». «Диасофт» — компания меньшего размера и, скорее всего, не войдет в высшие котировальные списки, но ее бумаги могут пользоваться спросом, считают аналитики.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Один из крупнейших российских разработчиков автоматизированных банковских систем и поставщик IT-решений для финансового сектора «Диасофт» намерен в течение года провести IPO на Мосбирже, рассказали “Ъ” два источника, знакомых с планами развития компании. Один из них уточнил, что для организации IPO компания привлекла консультантов Газпромбанка. В самом «Диасофте» “Ъ” сообщили, что «решений на этот счет не принято», отказавшись от дополнительных комментариев. В Газпромбанке не ответили “Ъ”.

По данным TAdviser за 2022 год, на IT-продукты «Диасофт» приходилось 50% внедрений в российском финансовом секторе. В сегменте также работают R-Style Softlab (25%) и Центр финансовых технологий (12,5%). По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Диасофт» зарегистрировано в 2005 году, 97,6% компании принадлежит АО «УК Диасофт», конечные бенефициары которого скрыты, 2,3% — у АО «Экскалибур Менеджмент», чьи владельцы также не раскрываются. Гендиректором ООО «Диасофт» указан Олег Рощупкин. Выручка ООО за 2022 год составила 5,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб., EBITDA — 2,1 млрд руб. По собственным данным «Диасофта», его клиентами являются «Сбер НПФ», Международный инвестиционный банк и другие.

Выход на IPO становится трендом для софтверных и IT-компаний в целом в 2023 году. В начале октября публичное размещение провела группа компаний «Астра». Основными видами деятельности ГК «Астра» являются разработка софта и операционной системы Astra Linux, а также IT-услуги. О проведении IPO задумался и крупный оператор центров обработки данных Selectel (см. “Ъ” от 17 мая). Тренд на биржевые размещения технологических компаний наберет обороты со следующего года, в частности, его стимулирует приток розничных инвесторов на публичные рынки капитала, считает директор по связям с инвесторами венчурного фонда «Восход» Яна Шенкланд.

Такой бизнес имеет смысл выводить на биржу по капитализации не менее 20–30 млрд руб., считает старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин. Если за какое-то время до размещения компания раскрывает данные в соответствии с МСФО, размещает облигации, потом проводит роуд-шоу, то после этого можно рассчитывать примерно на рыночные мультипликаторы EV/EBITDA 10–25, оценивает эксперт. С учетом текущей финансовой конфигурации компании объем размещения может составить несколько миллиардов рублей, считает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. «Ввиду своей компактности компании не удастся войти в высшие котировальные списки, однако ее бумаги могут пользоваться спросом, поскольку продукты были востребованы рынком даже в условиях конкуренции с зарубежными аналогами»,— отмечает она.

Татьяна Исакова, Юлия Тишина

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