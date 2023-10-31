Главные анонсы 31 октября

Госдума соберется на пленарное заседание.

В Москве планируется встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса-патриарха Ассирийской церкви Востока Мар Ава III.

Авиакомпания Red Wings возобновит рейсы в Махачкалу и обратно, за исключением полетов из Тель-Авива.

В Электростальском городском суде Московской области пройдет отбор присяжных заседателей по уголовному делу в отношении журналистки Оксаны Гончаровой, обвиняемой в убийстве отца ее несовершеннолетних детей.

В Солнечногорском городском суде Московской области планируется рассмотрение дела певицы Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте. В суд с исковым требованием снести некое сооружение обратился предприниматель из Саратова Анатолий Рыськов.

Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США проведет двухдневное заседание, на котором обсудит состояние экономики и примет решение о размере базовой ставки.

Статистическое управление ЕС опубликует предварительные данные об изменении ВВП еврозоны в третьем квартале.

Банка Японии объявит ориентир денежной базы на ближайшее время.