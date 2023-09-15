Бюрократам придают постоянное ускорение

Белый дом одобрил итоги своего эксперимента по «автоматическому» согласованию проектов документов, сроки представления позиций органов власти по которым пропущены,— и переводит его на постоянную основу с расширением как перечня министерств, на которые распространяется новый порядок, так и тематики документов, которые согласовываются по такой схеме. По данным “Ъ”, аппарат правительства по поручению Михаила Мишустина уже готовит поправки к регламенту работы Белого дома, а расширение эксперимента там объясняют его «мобилизующим» действием на чиновников и ускорением их работы после закрытия возможности затягивать подготовку документов.
Михаил Мишустин одобрил предложение главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко расширить применение «автоматического» согласования проектов нормативных актов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Как стало известно “Ъ”, возглавляемый вице-премьером Дмитрием Григоренко аппарат правительства доложил Михаилу Мишустину об итогах эксперимента по «автоматическому» согласованию документов правительства и федеральных госорганов. Его суть заключалась в закрытии возможности затягивать сроки представления позиций по проектам документов ведомствами, перечисленными в «листах согласования» (сопроводительные документы, указывающие, с какими министерствами следует обсудить проект, если он относится к областям совместного ведения). Эксперимент был запущен аппаратом Белого дома 1 апреля (см. “Ъ” от 27 марта) и предполагал, что при нарушении десятидневного срока рассмотрения проект будет считаться согласованным (ранее без стандартного письма «согласовано без замечаний» считалось, что ведомство не согласовало проект — и по нему нужны дополнительные согласительные совещания).
В рамках эксперимента новый порядок вводился для ограниченного круга министерств и тематик документов, теперь, по данным “Ъ”, премьер-министр поручил оформить действие экспериментальной нормы на постоянной основе и расширить его де-факто на все правительственные документы, не затрагивающие силовые министерства,— норма будет закреплена поправками к регламенту правительства, над которыми уже работают подчиненные господина Григоренко.
В аппарате правительства отмечают, что успех эксперимента был обеспечен не столько самим изменением бюрократического порядка, сколько его «мобилизующим» действием на сотрудников министерств и ведомств. В реальности механизм «автосогласования» использовался при подготовке лишь семи нормативных актов из 411 подзаконных актов, принятых с мая по август,— однако, как говорят “Ъ” собеседники в Белом доме, отчасти это вызвано тем, что знание о нем заметно дисциплинировало работу в целом. Так, всего в первом полугодии 2023 года было принято 779 подзаконных актов. Нарушение сроков принятия зафиксировано по 27 документам (3,5%). Годом ранее за тот же период было издано 948 подзаконных актов, а просроченных было почти на порядок больше — 232 (24,5%). «Автосогласование» при этом лишь часть цифровой системы ускорения работы над документами, развернутой исполнительной властью, сейчас к ней подключено более 1 тыс. рабочих мест (от директоров департаментов министерств до вице-премьеров), которые поставляют данные для автоматического мониторинга сроков и этапов бюрократической работы. В статистике это отражается в виде снижения доли документов, которые готовятся с нарушением сроков: если в 2021 году издано 2085 подзаконных актов, из которых 978 (46,9%) просрочено, то в 2022 году — 1750 подзаконных актов с просрочкой по 301 документу (17,2%).
Отметим, впрочем, что де-факто эксперимент по «автосогласованию» оказался неполон — в частности, в его ходе предполагалось обкатать процедуру разрешения жесткого конфликта ведомств, но за полгода таких ситуаций не возникло. При этом собеседник “Ъ”, знакомый с общим видом новой управленческой конструкции в Белом доме, дал понять, что внутренняя договоренность о неформальном протоколе такой работы существует (вплоть до участия в ней профильных вице-премьеров) — и она нацелена на максимальный уход от формальных процедур в пользу содержательного разрешения спора. Вероятно, де-факто эта часть госуправления сознательно оставлена нерегламентированной — также для устранения возможностей «административной игры», но уже на более высоком, чем министерский, уровне.