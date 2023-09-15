Бюрократам придают постоянное ускорение

Белый дом одобрил итоги своего эксперимента по «автоматическому» согласованию проектов документов, сроки представления позиций органов власти по которым пропущены,— и переводит его на постоянную основу с расширением как перечня министерств, на которые распространяется новый порядок, так и тематики документов, которые согласовываются по такой схеме. По данным “Ъ”, аппарат правительства по поручению Михаила Мишустина уже готовит поправки к регламенту работы Белого дома, а расширение эксперимента там объясняют его «мобилизующим» действием на чиновников и ускорением их работы после закрытия возможности затягивать подготовку документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин одобрил предложение главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко расширить применение «автоматического» согласования проектов нормативных актов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Михаил Мишустин одобрил предложение главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко расширить применение «автоматического» согласования проектов нормативных актов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, возглавляемый вице-премьером Дмитрием Григоренко аппарат правительства доложил Михаилу Мишустину об итогах эксперимента по «автоматическому» согласованию документов правительства и федеральных госорганов. Его суть заключалась в закрытии возможности затягивать сроки представления позиций по проектам документов ведомствами, перечисленными в «листах согласования» (сопроводительные документы, указывающие, с какими министерствами следует обсудить проект, если он относится к областям совместного ведения). Эксперимент был запущен аппаратом Белого дома 1 апреля (см. “Ъ” от 27 марта) и предполагал, что при нарушении десятидневного срока рассмотрения проект будет считаться согласованным (ранее без стандартного письма «согласовано без замечаний» считалось, что ведомство не согласовало проект — и по нему нужны дополнительные согласительные совещания).

В рамках эксперимента новый порядок вводился для ограниченного круга министерств и тематик документов, теперь, по данным “Ъ”, премьер-министр поручил оформить действие экспериментальной нормы на постоянной основе и расширить его де-факто на все правительственные документы, не затрагивающие силовые министерства,— норма будет закреплена поправками к регламенту правительства, над которыми уже работают подчиненные господина Григоренко.

В аппарате правительства отмечают, что успех эксперимента был обеспечен не столько самим изменением бюрократического порядка, сколько его «мобилизующим» действием на сотрудников министерств и ведомств. В реальности механизм «автосогласования» использовался при подготовке лишь семи нормативных актов из 411 подзаконных актов, принятых с мая по август,— однако, как говорят “Ъ” собеседники в Белом доме, отчасти это вызвано тем, что знание о нем заметно дисциплинировало работу в целом. Так, всего в первом полугодии 2023 года было принято 779 подзаконных актов. Нарушение сроков принятия зафиксировано по 27 документам (3,5%). Годом ранее за тот же период было издано 948 подзаконных актов, а просроченных было почти на порядок больше — 232 (24,5%). «Автосогласование» при этом лишь часть цифровой системы ускорения работы над документами, развернутой исполнительной властью, сейчас к ней подключено более 1 тыс. рабочих мест (от директоров департаментов министерств до вице-премьеров), которые поставляют данные для автоматического мониторинга сроков и этапов бюрократической работы. В статистике это отражается в виде снижения доли документов, которые готовятся с нарушением сроков: если в 2021 году издано 2085 подзаконных актов, из которых 978 (46,9%) просрочено, то в 2022 году — 1750 подзаконных актов с просрочкой по 301 документу (17,2%).

Отметим, впрочем, что де-факто эксперимент по «автосогласованию» оказался неполон — в частности, в его ходе предполагалось обкатать процедуру разрешения жесткого конфликта ведомств, но за полгода таких ситуаций не возникло. При этом собеседник “Ъ”, знакомый с общим видом новой управленческой конструкции в Белом доме, дал понять, что внутренняя договоренность о неформальном протоколе такой работы существует (вплоть до участия в ней профильных вице-премьеров) — и она нацелена на максимальный уход от формальных процедур в пользу содержательного разрешения спора. Вероятно, де-факто эта часть госуправления сознательно оставлена нерегламентированной — также для устранения возможностей «административной игры», но уже на более высоком, чем министерский, уровне.

Олег Сапожков